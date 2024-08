Hyundai a Kia ukazují zajímavou techniku pro topení a chlazení aut. Může ušetřit spoustu energie

V jihokorejském Soulu představily sesterské automobilky Hyundai a Kia novou techniku, kterou ocení řidiči nejen v místech s extrémními teplotami. Na akci „Heat Tech Day“ ukázaly tři zajímavá řešení, která v tuto chvíli dosáhly dostatečné vyspělosti pro sériovou výrobu. První z nich je Nano ochlazovací folie, která je schopna snížit teplotu ve vozidle až do 12 stupňů. U ní probíhalo testování porovnáním aut s aplikovanou folií a bez ní – vnitřní teplota u ošetřeného vozu byla 48,5 stupně, s folií 36 stupňů. Vloni pak Hyundai ošetřilo folií 70 vozidel v Pakistánu, kde je zatmavování skel zakázáno – reakce uživatelů byly pozitivní, navíc v zemích, kde lze tónovat autoskla, může být efekt folie ještě větší.

Druhou zajímavostí je sálavé vytápění v podlaze. Sálavými panely se již důkladně zabýval například Lexus, ty byly ale uloženy ve spodní části palubní desky, dle pokusů umí ušetřit až 17 procent energie při dosahování požadované teploty a ohřeje spodní část těla posádky do tří minut. Systém se skládá z vysokoteplotního plochého topného tělesa a systému proti propálení – těleso se totiž může ohřát až na 110 stupňů celsia.

Je zabaleno do textilního materiálu, který vyzařuje infračervené paprsky – jeho součásti je například i zařízení, které kvůli bezpečnosti detekuje kontakt s tělem a okamžitě snižuje teplotu. Zkoušky probíhaly v modelu Kia EV9, kde bylo instalováno devět panelů, mimo jiné i ve dveřích, na středovém tunelu a ve sloupku řízení. Sálavé vytápění mají Hyundai a Kia v plánu nasadit do sériových modelů, zejména u elektrických vozidel by mohlo v zimě šetřit cennou energii.

Poslední novinkou je výhřev skla skrze pokovenou vrstvu místo wolframových drátků – ten má již dnes kdekdo, onou inovací je ale jeho napájení 48V palubním systémem, který při teplotě -18 stupňů zcela rozmrazí povrch skla do pěti minut – tedy čtyřikrát rychleji a o desetinu úsporněji, než běžné klimatizační systémy. Kovový povlak navíc umí pasivně blokovat až 60 procent sluneční energie, čímž snižuje potřebu chladit interiér. Hyundai a Kia si tuto techniku nechávají patentovat, i jí čeká implementace do chystaných vozidel.