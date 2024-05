Hybridní Peugeot 208 exceloval v losím testu. Navzdory skromnému výkonu dostal vynikající hodnocení

Peugeot 208 je čiperný společník vyzbrojený spoustou asistentů pro každodenní boj se silniční džunglí. Na českém trhu startuje s benzinovým motorem Pure Tech o objemu 1,2 litru na 440.000 Kč (akční cena 397.000 Kč), za které dostanete sadu pro stabilizaci a omezení prokluzu kol, tempomat s omezovačem rychlosti, hlídání jízdy v pruhu, protikolizního asistenta, sledování dopravních značek a monitoring bdělosti řidiče.

Na běžné nebezpečné situace je Peugeot připraven dobře, ale co když dojde na krizovou situaci? Jak se s ní popere zkoušela redakce km77 na již známém polygonu se slalomem a losím testem.

Tentokrát se odborníkům dostal do rukou Hybrid 100 e-DCS6. Spalovacímu motoru v tomto případě pomáhá 29koňový elektromotor, uložený ve skříni šestirychlostního automatu. Systémový výkon činí 101 koní. Do boje se pouští s pneumatikami Michelin Primacy 4 v rozměru 205/45 R17.

V režimu Sport dává Peugeot 208 najevo rychlé a přesné řízení, takže vedení ideální stopou je snadné. Vzhledem ke skromnému výkonu se kola mohou soustředit na zatáčení. Fyzika je ale neúprosná a při snaze projet slalom vyšší rychlostí je znát větší hmotnost hybridu. Konktrétně o 130 ve srovnání s pouze spalovacím motorem. Podvozku tady není co vyčíst, protože svou práci dělá dobře. To dokládá i výsledný čas 25,8 sekundy, který je skoro stejný s Volkswagenem ID.Buzz a Škodou Karoq 1.5 TSI, což jsou oba výrazně výkonnější vozy.

Losí test zdolává Peugeot 208 při nájezdové rychlosti 73 km/h. Tady vystupuje do popředí jeho agilita podpořená strmým řízením. Jeho chování je nezáludné, předvídatelné a tím pádem bezpečné. Dobře naladěná je i souhra stabilizačních systémů, které zbytečně nezasahují do řízení. Naopak spíše řidiče podpoří v jeho konání. Ve vyšších rychlostech se začíná projevovat nedotáčivost a prokluz přední nápravy. Kdyby byla 208 ještě o kousek mrštnější, daly by se jízdní vlastnosti zhodnotit jako vynikající. Třeba toho dosáhnete výměnou za lehčí provedení bez hybridizace.