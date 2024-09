Hummer jako luxusní SUV? Italové to zkusili, T-Rex měl absurdní cenovku, nyní hledá majitele

Vypadá trochu jako Jeep, ale je to americké armádní vozidlo s italským převlekem. Coggiola T-Rex neměl ani 200 koní.

Napadlo vás někdy, jak by vypadal Hummer jako SUV? A teď myslíme ten první Hummer, nikoliv jeho druhou verzi H2, která už do jisté míry SUV je. Odpověď na otázku vidíte na fotografiích, jedná se o vůz Coggiola T-Rex a byl představen na ženevském autosalonu v roce 2000. Myšlenkou vozu bylo postavit luxusní kočár, který by se ale spolehlivě mohl brouzdat i pouštěmi a dalšími špatně přístupnými oblastmi.

Coggiola je italská karosárna založená v roce 1966 Sergiem Coggiolou, který dříve pracoval pro karosárnu Ghia. Karosárna je známá především svou prací na Saabu Sonett III z roku 1970 a také několika koncepty, z nichž za zmínku stojí třeba Fiat Brava Sentiero. S modelem T-Rex chtěla karosárna naskočit na vlnu luxusních SUV, jen jak již bylo zmíněno, tohle mělo být určené pro náročné používání.

Od Hummeru nepocházelo jen šasi, ale také motor. Pod kapotou byl tedy naftový 6,5litrový přeplňovaný osmiválec, který v 3500 otáčkách produkoval výkon 195 koní. To bylo velmi málo, což se odrazilo na maximální rychlosti 135 km/h. Ve spojení se stálým pohonem všech kol a čtyřstupňovou automatickou převodovkou to muselo být také velmi neúsporné auto.

Hmotnost 3175 kilogramů nebyla až tak děsivá, minimálně v porovnání s dnešními velkými elektromobily a také s přihlédnutím k tomu, že pod tím vším je armádní technika. ostatně světlá výška 40 centimetrů slibovala skutečně zajímavé terénní výkony. T-Rex disponoval kotoučovými brzdami a ABS, z výbavy pak lze zmínit satelitní navigaci, střešní okno, klimatizaci, centrální zamykání nebo elektrické ovládání oken.

Nicméně cena za tento povoz vůbec nebyla nízká, karosárna si řekla o 800.000 eur, což je i na dnešní poměry opravdu hodně peněz za něco, co nemá ani 200 koní. Původně mělo vzniknout 50 kousků, ale nakonec zůstal jen jeden jediný exemplář. Ten se objevil v roce 2008 v aukci. Auto jsme našli u italského dealera v Římě, s cenou k jednání.