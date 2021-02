Hudební skladatel použil pro novou píseň zvuky Porsche Taycan. Tohle vzniklo

Zdá se, že tu máme novou disciplínu. Není to totiž tak dlouho, co se hudební skladatel Matthew Dear jal zvuků Fordu Mustang Mach-E a použil je k vytvoření písně, kterou pojmenoval New Breed. Zvuky elektromobilů totiž často dělají hudební skladatelé, pro ostatní to tak je v podstatě sample. Každé auto může mít svou píseň od každého.

Nyní něco podobného udělalo Porsche. Oslovilo amerického hudebního skladatele Matta Mortona, aby použil zvuky elektromobilu Porsche Taycan k vytvoření písně pro krátký film o astronautovi, kterým nebyl nikdo jiný než Charles Duke z Apolla 16. Duke se v krátkém filmečku seznámil s elektromobilem a jako podkres sloužila Mortonova skladba s názvem Well Noticed.

Matt Morton není ve světě hudby žádným nováčkem. Skládá hudbu pro dokumenty a za svou práci již dostal prestižní ocenění. V jeho hudební „jeskyni“ najdete převážně analogové syntezátory. Z jeho sbírky by byl na větvi snad i Trent Reznor. Morton je skladatelem hudby ke skvělému dokumentu Apollo 11, který jen za otevírací víkend v roce 2019 vydělal 1,6 milionů dolarů.