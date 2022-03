Hrdina filmu Uncharted detailně. Na proměnu Hyundaie Tucson v bestii měl tým šibeniční termín

Korejská automobilka zavítala na filmová plátna. Po novém Spidermanovi vyslala na dobrodružnou výpravu upravený Hyundai Tucson. Vznikl v rekordně krátkém čase.

Hyundai v posledních letech zaměstnává mediální svět mílovými kroky v oblasti elektrifikace svého portfolia a novými technologiemi. Není to tak dávno, co faceliftovaný Ioniq 5 dostal výrazně přepracovaný management baterie, který lépe pracuje s provozními teplotami a digitální zpětná zrcátka. Aby to nebylo pouze o faktických informacích a vážných věcech, marketingové oddělení se pustilo do spolupráce s filmovým průmyslem.

Právě Ioniq 5 jsme mohli vidět v novém dílu Spidermana a v únoru si model Tucson zahrál hlavní roli ve snímku Uncharted po boku Nathana Draka, kterého ztvárnil Tom Holland. Ve filmu se objevilo mnohem více zástupců portfolia korejské značky. Na plátnech jsme si mohli všimnout luxusní modely Genesis G90, Genesis G80 a Genesis GV80.

Hlavní pozornost na sebe upoutal rozsáhle upravený Tucson hledače pokladů. Za jeho ztvárněním stojí technické centrum amerického zastoupení značky. To se při návrhu inspirovalo automobily ze stejnojmenné herní série Uncharted. Termín byl šibeniční, protože na návrh a zpracování měl tým pouhé dva týdny.

Pro zvýšení terénních schopností použili designéři matně černá kola Rhino Armory obutá do 33palcových terénních pneumatik Nitto Trail Grappler. Aby se řádně vešly do karoserie, blatníky prošly výrazným rozšířením pomocí černých lemů s odhalenými šrouby. Přední nárazník doplňuje na míru vyrobený rám s navijákem a LED světelnou rampou. Stejnou najdeme také na střešním nosiči. Z boku je Tucson vybaven šnorchlem a nosiči pro kanystry.

Z další doplňkové výbavy můžeme jmenovat ochranné mřížky předních světel, dvě sady nářadí a tažné popruhy, kdyby hrdina zapadl v divočině. Nakonec do zadního nárazníku ještě tým integroval rám s rezervním kolem. Dobrodružný charakter vozu podtrhuje matně černý lak.

I když se v reálném světě jedná o praktické SUV, které tráví většinu života na pevném asfaltu, stále mu nechybí pohon všech kol HTRAC podpořený třemi specifickými režimy. Pokud chcete vidět, jak upravený Hyundai Tucson dovádí v terénu, stačí zajít na promítání do kin. Mimochodem, od únorové premiéry vydělal film Uncharted přes 300 mil. dolarů.