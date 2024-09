Hraní závodních her z vás může udělat lepšího řidiče, tvrdí studie. Pozitivních dopadů hraní je ale více

Automobilka Hyundai provedla zajímavý výzkum mezi hráči závodních počítačových her. V něm u tisícovky respondentů zjistila, že 48 procent z nich věří, že jsou díky virtuálnímu jezdění lepšími řidiči než nehráči. A proč si to myslí? 52 procent uvedlo, že mají díky hraní lepší reakční dobu, 42 procent pak míní, že díky hraní mají lepší přehled o dění na silnici. 39 procent soudí, že díky hraní mají lepší schopnost předvídat rizika na silnicích. Pro zajímavost, polovina dotázaných uvedla, že díky hraní závodních her udělala řidičský průkaz rychleji.

Samozřejmě záleží na tom, jaké hry hrají. 65 procent dotázaných věří, že hry umí dobře simulovat skutečnou jízdu autem, 63 procent vnímá jako realistické řízení, 49 procent ovládání a chování v zatáčkách, ale jen 26 procent soudí, že realitě odpovídají zvuky ve hrách. Zvuk auta je přitom pro 70 procent dotázaných důležitý a pro 30 procent nejdůležitějším aspektem při řízení skutečného auta. K tomu Hyundai hlásí, že právě proto má jeho elektrický Ioniq 5 N tři realistické dynamické zvuky, z nichž jeden pochází z herního světa, původně totiž vznikl pro N 2025 Gran Turismo v populární herní sérii.

Hraní počítačových her skutečně může mít pozitivní dopady na řadu kognitivních funkcí. Studie publikovaná v časopise Frontiers in Psychology ukázala, že pravidelní hráči mohou mít lepší reakční doby, zvýšenou schopnost vizuální anticipace a lepší prostorovou orientaci. Například, hráči akčních videoher ukázali zlepšení v úkolech, které testovaly jejich schopnost přepínání mezi různými úkoly a vylepšení prostorové vizualizace.

Dále se zjistilo, že hraní videoher může vést k zlepšení pozornosti a paměti, uvádí studie zveřejněná v British Journal of Psychology. V této studii měli pravidelní hráči o 12,7 % rychlejší dobu reakce v úkolu s kombinací čísel a písmen a o 17,4 % rychlejší v úkolu zaměřeném na visuoprostorovou paměť, než skupina nehrajících.