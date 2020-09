Hrajete hry v kostkovaném saku a pijete u toho whiskey? Něco pro vás máme!

Společnost The Classic Car Trust (zkráceně TCCT) uvedla zcela nový závodní simulátor eClassic. Karoserie simulátoru je vyvedena ve stylu klasických vozů z 30. a 40. let. Společně na ní pracovaly karosárny Zagato a Pininfarina a výsledek by tak mohl fungovat i jako umělecké dílo v obývacím pokoji.

Cílem bylo však vytvořit perfektní pocit za volantem. Uvnitř kokpitu najdete kožené sedadlo a k ovládání klasickou řadicí páku a volant. Nechybí ani krásné čalounění vnitřního obložení a luxusní koberečky. Promítání samotné hry pak obstarává trojice monitorů.

Zajímavý je samotný koncept hraní, protože se simulátor nespoléhá na klasické hry z tohoto odvětví. Gran Turismo, Forzu či Assetto Corsa si tedy nezahrajete. Místo toho samotní tvůrci vsadili na poměrně netradiční řešení.

Pro hraní v tomto simulátoru vznikl zcela nový software, který vznikl ve spolupráci se společností Racing Unleashed, což jsou v odvětví herních simulátorů skuteční borci. Jako základ byl použit simulátor, který slouží pro trénink skutečných závodních jezdců. Gentlemanští závodníci pak budou mít i svoje vlastní virtuální šampionáty.