Hradní stráž České republiky má nové motocykly BMW. Má v tom dlouhou historii, znáte je všechny?

Hradní stráž České republiky má bohatou historii s motocykly BMW. Možná byste to ani neřekli, ale ve službě jsou BMW již od roku 1964, kdy modely R 69s v černé barvě sloužily jako předvoje a doprovody mimo Prahu, a to až do poloviny 70. let. Od té doby až do roku 1985 byly v bílo-černé variantě a s radiostanicemi Tesla. Od roku 1965 do roku 1985 k nim přibyl ještě model R 50/2 v patnácti kusech, který sloužil taktéž jako doprovod.

V období 1990 až 2002 sloužily jednosedadlové a dvousedadlové varianty modelu K75RT, a tehdy už s radiostanicemi Motorola. Od roku 1999 byly také používány modely R 1100 RT a R 1150 RT. Ještě v současné době jsou pak používány modely R 1150 GS a R 1150 GS Adventure v civilních verzích pro kurýrní služby na Hradě. Od roku 2011 přibylo ještě sedm kusů R 1200 RT-P a v roce 2018 přibyla i R 1200 GS.

A nyní? Společnost BMW ACR Auto dodá Hradu 16 motocyklů BMW R 1250 RT a dva motocykly BMW R 1300 GS pro civilní účely. RTčka mají majáky, vysílaček a kratší první převod pro jízdu ve speciálních doprovodech. GSka jsou pro změnu v civilním provedení GS Trophy pro off-roadové trasy a nasazení v terénu i ve vysokých rychlostech.

Motocykl BMW R 1250 RT má čtyřtaktní dvouválec boxer o objemu 1,2 litru s výkonem 100 kW (136 koní) a maximem točivého momentu 143 N.m. Umí jet přes 200 km/h a hmotnost bez dodatečného vybavení činí 279 kg. Trophy má motor o objemu 1,3 litru a disponuje výkonem 107 kW (145 koní).