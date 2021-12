Hráči FC Barcelona debatují v podcastu Cupra Next Gen o impulzu příští generace

Fotbalisté týmu Barça Marc ter Stegen, Frenkie de Jong, Ansu Fati, Pedri a Eric García jsou hosty nových speciálních epizod podcastu Kmene CUPRA „The Impulse“

Ve fotbale, stejně jako v životě, jsou lidé, kteří jsou připraveni způsobit svým impulzem ve všem revoluci. Jsou to snílci, kteří jako příští generace přicházejí, aby započali novou éru. Tímto tématem se zabývá podcast, jehož se poprvé zúčastnil fotbalový klub FC Barcelona zastoupený pěti svými hráči. Jedná se o Cupra Next Gen Podcast, který tvoří dvě speciální epizody podcastu The Impulse.

V první epizodě hovoří Marc ter Stegen a Frenkie de Jong o své vášni zlepšovat se jako fotbalisté i jako osobnosti. Ve druhém podcastu diskutují Ansu Fati, Pedri a Eric García o roli příští generace ve fotbale. Cupra Next Gen Podcast, který uvádí ředitelka globální komunikace značek Cupra a Seat Cécilia Taiebová, vznikl ve spolupráci s jednou z celosvětově největších sportovních komunit na sociálních sítích, která má název 433.

- Hodnoty Next Gen. Tato příští generace ukázala, že lze věci dělat odlišně, s vášní a impulzem pro změnu. „Musíme vydat ze sebe to nejlepší, aby ti, kteří přijdou po nás, viděli, že je možné cokoli, dokonce i v mládí; máte-li vůli pracovat, můžete dojít kamkoli chcete,“ říká ambasador značky Cupra Ansu Fati. Ansu, hrající nyní s číslem 10, také vysvětlil, co pro něj znamená nosit na svém dresu tak ikonické číslo, a jak se cítil, když mu ho Barça nabídla: „Je to zdroj hrdosti.“ Pedri říká, že nejdůležitější věcí pro něj je prostě se dobře bavit. „Když vstoupím na trávník, nechám veškerý tlak za sebou a soustředím se pouze na to, abych si zápas se svými spoluhráči užil,“ vysvětluje.

- Společný impulz. Všech pět hráčů říká, že hlavní hybnou sílou za jejich vášní pro fotbal jsou jejich rodiny. Ansu Fati začal hrát, když viděl, jak si fotbal užívá jeho starší bratr a vzor. Eric García připustil, že to chtěl v akademii La Masia „jenom zkusit“. Vůbec nečekal, že ho přijmou, a nyní říká, že je „vděčný za tuto příležitost a za veškerou podporu ze strany rodiny; to je moje největší motivace“.

- Sen, výzva. Frenkie de Jong byl dlouho fanouškem týmu Barça a podpis smlouvy s tímto klubem byl pro něj „splněným snem“. „Někdy při příjezdu do tréninkového centra vzhlédnu k nebi a v tomto okamžiku si uvědomím, že jsem v Barceloně,“ vysvětluje nizozemský fotbalista. „Jsem hrdý a chci to maximálně využít,“ dodává. Ansu Fati si živě vzpomíná na svůj první debut v barcelonském týmu: „Byl jsem nervózní, ale bylo skvělé sdílet tento okamžik s fanoušky,“ říká.

- Vzor na trávníku i mimo něj. „Úspěchem je pro mě růst jako tým a důvěřovat v naše silné stránky, v to, co děláme,“ vysvětluje Marc ter Stegen. Německý brankář, a také ambasador značky Cupra, je vůdčí osobností této příští generace jak na trávníku, tak mimo něj. Ter Stegen se intenzivně angažuje za trvalou udržitelnost a v podcastu vysvětlil svou životní filozofii. „Malé věci mohou mít velký vliv. Chci, aby lidé věděli o mém přesvědčení, které vyjadřuji nejen svými slovy, ale také činy. Proto jsem ambasadorem značky Cupra, ztotožňuji se s jejími hodnotami,“ říká. Věří také v sílu růstu a vývoje: „Všichni by měli usilovat o růst. Těším se, až uvidím, jak se lidé vyvíjejí.“

Fotbalisté v podcastu zmiňují také řadu osobních a zajímavých faktů. Například De Jong prozradil, kam rád chodívá se svým psem. Posluchači se také dozví, že Ter Stegen obvykle nesnídá a jeho dvouletý syn se zajímá víc o auta než o fotbal. Ansu Fati, Pedri a Eric García dávají překvapivé odpovědi na sérii bleskových otázek. Například Pedri řekl, že by byl hasičem, kdyby nebyl fotbalistou, a na dotaz, jaké je nejdůležitější příslušenství pro jeho vůz Cupra, okamžitě odvětil: „Můj bratr.“ Vzhledem k tomu, že je Pedrimu teprve 19 let a zatím ještě nemá řidičský průkaz, plní jeho starší bratr roli osobního šoféra. Další položená otázka zněla: Kdyby se všichni hráči týmu zúčastnili automobilového závodu, kdo by zvítězil? Eric García si myslí, že by vyhrál Nico a Ansu Fati by byl poslední. Ansu na to říká, že by ve skutečnosti v hypotetickém závodě zvítězil on a podle něj by na posledním místě skončil Pedri. Pedri se rozesmál: „Samozřejmě, já bych byl ten, kdo by po okruhu běžel.“

Epizody jsou nyní k dispozici na portálech Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts a Ivoox.