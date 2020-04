Hot rody jsou symbolem Ameriky. Kde se vzaly? A jde takové auto vůbec přihlásit?

Hot rody byly jedním ze způsobů, jak se američtí vojáci toužící po vzrušení mohli po druhé světové válce uspokojit. Klasické vozy z počátku automobilismu osazovali obřími motory a zajímalo je jediné: jezdit rychle. Z takto upravených vozů se staly symboly Ameriky a časem i součást kultury.

To jen ve zkratce, pokud jste se s tímto termínem ještě nesetkali. Hot rody se rozdělují do několika kategorií. Je těžké se v nich vyznat a kolikrát ještě těžší je mezi sebou rozpoznat. Přinášíme vám tak jednoduchého průvodce, který vám pomůže zazářit na srazu Amerik a kde komu sebrat vítr z plachet.

Hot rod

Za hot rod se považuje automobil vyrobený do roku 1949 (některé zdroje uvádí rok 1948), který prošel moderní úpravou. Může jít o nový motor, jinou převodovku, moderní interiér nebo zavěšení kol. Jeho hlavním účelem je sprintování či jiný druh závodění, k čemuž má v drtivé většině případů extrémně vyšponované výkony motoru. Tisícovka koní není výjimkou. Designově se vyznačují lesklými laky a spoustou chromu.

Street rod

Zde platí to samé. Také jde většinou o vozy do roku výroby 1949, které v sobě mají moderní komponenty. Vozy typu street nicméně nejsou primárně uzpůsobeny k závodění. Jejich výkon je nastavený tak, aby se daly používat klidně na každodenní dojíždění do práce.

Rat rod

Rat znamení v angličtině „krysa“. V americe jde ale také o označení pro donašeče, někoho podřadného či bezvýznamného. V tomto případě se ale dá vyložit také jako odpadlík. Typy rat jsou nedokončené první dvě kategorie vozů. Jejich majitelé se neobtěžují s nákupem jiných dílů, ale jednoduše si je přebírají z jiných aut.

Takový rat rod pak vypadá jako směs náhradních dílů na kolech. Zároveň ale dává další prostor ke kreativitě, na což někteří stavitelé rádi slyší. Z počátku vznikaly tyto vozy jako odpověď na předražené a spíše designové hot rody. Tuto skupinu poznáte podle neočesaného vzhledu, kdy se někteří stavitelé nebojí toho, aby jejich výtvor vypadal jako kus šrotu.

Tradiční hot rod

Jde o vůz zmíněný v první kategorii, ale stavěný podle starých postupů. Tyto stavby jsou zřejmě nejnáročnější. Nepoužívají se moderní technologie ani díly. Žádné designové kudrlinky a tuny chromu zde nemají místo. Výsledek vypadá, jako by si ho vymazlil voják ve výslužbě v 50. letech.

Co říká zákon?

Americké zákony tyto termíny moc dobře znají. Vozy lze legálně přihlásit celkem ve dvaceti amerických státech. Wisconsin například uvádí, že Hot rod nebo rat rod, je jakékoliv vozidlo starší dvaceti let, které je velmi silně modifikováno, ale nemění svou tovární značku. Podle tohoto státu si tak můžete vzít sedan z devadesátek, naroubovat do něj všechny možné komponenty a říkat mu street rod.

Většina dalších států se ale shoduje na tom, že street rod/hot rod je silně modifikovaný vůz do roku výroby 1949, který je uzpůsoben k legálnímu provozu po silnicích. Státy Illinois, Louisiana a Mississippi uvádějí rok 1948. S některými vozy tohoto typu lze legálně jezdit i u nás. Potřebuje ale platný technický průkaz. Nejsnadnější cestu na české silnice bude mít tradiční hot rod, který bude spadat do kategorie dobových úprav.