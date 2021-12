Honosný Genesis G90 odhalil interiér. Výbavou nezklame, pod kapotou má twin-turbo V6

V kabině nového G90 je zřejmě všechno, co byste dnes u moderní luxusní limuzíny čekali.

Nová generace korejské limuzíny Genesis G90 se nám na hrstce fotek ukázala již nedávno. Teď značka pod střechou Hyundaie nabízí také pohled do luxusního interiéru novinky a zveřejňuje první technické informace. A jak to vypadá, do boje proti limuzínám evropských značek vyrazí nové G90 opravdu slušně vybaveno.

Nové snímky pochází z prodloužené varianty G90, která bude v nové generaci měřit na délku 5465 mm (+190 mm oproti standardní variantě modelu s 5275 mm). Bohaté místo vzadu na zadních polohovatelných křeslech je tedy samozřejmostí. Pasažéři si mohou pohodlně natáhnout nohy, výsuvné lýtkové opěrky zde nechybí.

Čalounění prošívanou kůží je v interiéru takřka všude, jinak se zde objevuje dřevěné či karbonové obložení a doplňky z broušeného hliníku. Vzadu může být G90 vybaveno párem 10,2palcových infotainmentů, kdy je ovladačem řady funkcí 8palcový tablet na středovém panelu mezi sedadly. Jinak má limuzína ve výbavě generátor vůní a takzvaný systém Mood Curator, který ve čtyřech úrovních dle nálady posádky nastaví audiosystém Bang & Olufsen (23 reproduktorů), ambientní osvětlení, program masážních sedaček, zmíněnou vůni nebo zatemnění kabiny pomocí automatických slunečních rolet.

Jinak v seznamu výbavy G90 nechybí ani čtečka otisku prstů, systém aktivního potlačování hluku v kabině nebo funkce parkování vozu na dálku bez řidiče uvnitř. K pohodlné jízdě přispěje i adaptivní vzduchový podvozek s funkcí „čtení silnice“ až 100 metrů před vozem. Lepší obratnost a stabilitu pak zajistí systém natáčení kol zadní nápravy.

Genesis už také odhaluje, co nabídne G90 pod kapotou. Prodloužená varianta dostane vrcholný V6 o objemu 3,5 litru, který využívá páru turbodmychadel i elektrického kompresoru. Motor, jehož výkon zatím neznáme, bude ve spojení s osmistupňovou automatickou převodovkou a výhradně pohonem všech kol. Pro standardní G90 bude nicméně k mání i základní 3,5litrový V6 o síle 375 koní (276 kW) s pohonem pouze zadních kol, respektive všech kol volitelně.

Nová generace Genesisu G90 má zamířit do prodeje v Jižní Koreji příští rok. Postupně novinka zamíří i na další globální trhy, o Evropě se nicméně zatím nemluví – ostatně na starém kontinentu to zatím Genesis zkouší pouze na hrstce trhů s modely G70 a GV70.