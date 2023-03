Honda ZR-V dorazí do Evropy již v polovině roku. Hodně se inspirovala hatchbackem Civic

Honda cítí potenciál pro další SUV mezi současným HR-V a CR-V. Dostane to nejlepší co má automobilka aktuálně k dispozici.

Honda si v Evropě vystačí s poměrně skromným mixem hatchbacků a SUV, které však dokážou vyhovět širokému spektru zákazníků. Příští rok nabídku rozšíří elektrický crossover vycházející z konceptu e:Ny1, ale ještě předtím se dočkáme dalšího SUV se spalovacím pohonem.

Mezi modely HR-V a CR-V totiž automobilka vidí dostatečný prostor pro dalšího člena nesoucího název ZR-V. V segmentu C bude konkurovat modelům jako Nissan Qashqai, Kia Sportage, Peugeot 3008 nebo Volkswagen Tiguan. Zároveň bude hrát roli menší alternativy sedmimístného CR-V, které chce užitnou hodnotou dotáhnout na Škodu Kodiaq nebo Kiu Sorento.

Ačkoliv některé automobilky se bláznivě ženou k čisté elektromobilitě, Honda stále věří v potenciál více či méně elektrifikovaných hybridů. Ty představují pro zákazníky méně dramatický mezistupeň, než budou jejich auta pouze na baterie.

Na výběr budou pravděpodobně dvě verze. Základní hybrid se zážehovým čtyřválcem si zřejmě půjčí z HR-V e:HEV. Tam poskytuje výkon 96 kW a je spojený s CVT automatem. Alternativou se stane silnější derivát z Civicu e:HEV využívající dvoulitrový čtyřválec s celkovým výkonem 135 kW. Ačkoliv Honda předpokládá většinový zájem o pohon předních kol, měli bychom dostat i čtyřkolku.

Po designové stránce přebírá ZR-V hodně ze současného Civicu, ale zároveň se odlišuje maskou chladiče s podobným žebrováním, jako má Maserati Levante. SUV charakter dává najevo velkými koly a lemy blatníků, které budou pravděpodobně ve vyšší výbavě lakované. Záď naopak ctí styl menšího HR-V.

Ze šuplíku se skicami Civicu pochází také interiér s výraznou horizontální linií na palubní desce, do níž jsou integrovány výdechy klimatizace. Pracoviště řidiče má samostatný přístrojový panel v digitální podobě s úhlopříčkou 10,2 palce a z prostředku konzole ční 9palcový dotykový infotainment. Široký středový tunel jasně vymezuje místo šoféra a spolujezdce. Novinka měla japonskou premiéru loni v létě a do Evropy by se měla dostat v polovině letošního roku s cenou lehce nad 800.000 korunami.