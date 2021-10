Honda v nové reklamě shrnuje své nejlepší hity, včetně formulí a tryskáčů

Přehlídka hitů a milníků japonské automobilky. Takto by se dala v rychlost popsat nejnovější reklama Hondy, ve které se ukáže snad každý důležitý model za 73 let působení této společnosti. Nemluvíme přitom pouze o automobilech, samozřejmě Honda začíná pohledem na své motocykly, svůj prostor ale dostaly i čtyřkolky, letadla nebo čluny a vodní skútry.

Přesně minutový reklamní spot s názvem The Origin of Determination („původ odhodlání“) je doslova přeplněn všelijakými Hondami mířícími k budoucnosti značky. Od prvního motocyklu značky A-Type z roku 1947 až pod dnes nejnovější 11. generaci Civicu, marketingovému oddělení Hondy se v reklamě úspěšně podařilo vypíchnout opravdu to nejzásadnější.

Reklamu se určitě hodí co chvilku pozastavit, abyste vstřebali všechny zajímavé výtvory Hondy, někdy zobrazené jen na krátký okamžik kdesi v rohu obrazu. Z legendárních automobilů zde nechybí první osobní Honda S600 z roku 1964, originální Civic (1973) nebo i vítězný monopost Formule 1 RA272 z roku 1965. Ostatně formulí zde zahlédnete hned několik, také z éry Williamsů a McLarenů s motory Honda.

Hondy CRX, S2000 nebo obě generace NSX jsou taky k vidění. Vypsat všechny zastoupené stroje by dalo práci, v reklamě jich má být přes 100. Mimo produkční auta a motocykly jsou na scéně právě i závodní čluny, speciál pro rychlostní rekordy nebo ve vzduchu soukromé tryskáče HondaJet.