Honda testuje autonomii 3. a 4. úrovně v Německu. Její vozy si poradí se zácpou i dálnicí

Na akci ITS World Congress 2021 ukázala Honda své testovací prototypy pro autonomii úrovně 3 a 4. V rámci jejího vývojového programu jezdí po evropských silnicích čtyři vozy, které už ujely přes 25.900 kilometrů. Testováním zde prochází režimy Traffic Jam Chauffeur a Motorway Chauffeur – první je určený do kolon, druhý na dálnice. Umožňují řidiči pustit volant, pokud auto skrze své senzory usoudí, že je to bezpečné.

Honda představuje autonomní řízení třetí úrovně. Legend EX umí sám změnit pruh

„Technologii automatizovaného řízení vnímáme jako důležitou součást našich pokročilých bezpečnostních technologií,“ uvedl projektový manažer programu L3Pilot Dr. Robert Kastner. „Pokračujeme v letitém výzkumu v tomto oboru a jsme šťastni, že můžeme být součástí této inovativní iniciativy EU, a že můžeme podpořit pokročilý výzkum automatizovaného řízení, které má za cíl dále zvýšit bezpečnost a snížit množství nehod na evropských silnicích,“ dodává. Plánem Hondy je nula obětí nehod jejích vozů i motocyklů do roku 2050.