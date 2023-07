Honda prý „ohromí svět“ novým sporťákem ještě letos. Fandy točivých VTECů ale asi nepotěší…

Nové informace magazínu Car naznačují, že premiéra modelu pro nadšence je za rohem. Zdá se, že nová S2000 skutečně bude.

Plánem Hondy je představit do roku 2030 rovnou třicítku elektrických aut – mezi nimi mají fandové značky slíbeny dva „akční“ modely. Tím rychlejším, vlajkovým a dražším by měl být nástupce NSX. To ve své druhé generaci přizvalo k dvakrát přeplňovanému šestiválci na pomoc elektřinu, nová generace by pak s největší pravděpodobností měla spalovací jednotku zcela vypustit. Druhá chystaná novinka, která pod plachtou působí jako GT nebo kabriolet, by se dle informací magazínu Car měla představit již letos při příležitosti oslav 75. narozenin Hondy a ohromit svět.

Již před nějakou dobou se v této souvislosti vyjádřil viceprezident značky pro Evropu Tom Gardner, který ujistil magazín Autocar, že segment nadšenců je pro japonskou automobilku stále důležitý a reakce veřejnosti na nový Civic Type R i zájem zákazníků ji potěšily a motivovaly. K padesátinám si Honda nadělila S2000, k letošnímu jubileu by pak měla přijít opět s něčím speciálním. Technický konzultant Kotaro Jamamoto Caru sdělil, že: „Type R znamená závodění. Je to zprostředkovaná radost. Tu umí poskytnout i elektrické auto a Type R nemá povinnost používat spalovací motor. I v plně elektrické společnosti budou Type R-y, které poskytnou dokonalé potěšení za volantem.“

Zdá se tedy, že novinka vznikne na elektrické platformě e:n, u níž bude poprvé použit výhradně pohon zadních kol. I vzhledem k nasazení baterie a elektromotoru by cena neměla být vysloveně lidová. Ředitelka pro segment osobních aut britského zastoupení Hondy Rebecca Adamsonová se vyjádřila, že „S Číňany nemůžeme bojovat po stránce ceny, ale máme 75 let technických zkušeností.“ První vozy dle nového elektro-plánu Hondy mají jít na trh v příštím roce, zřejmě tedy i duchovní nástupce S2000.