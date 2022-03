Honda představí příští rok elektrické SUV. Z prvních fotek se vám povědomé nezdá náhodou

Příští rok by měla být nabídka značky Honda o tři modely bohatší. Vedle elektrické verze modelu HR-V a nového Civicu nás čeká ještě SUV segmentu C.

Honda zveřejnila 11. generaci modelu Civic s hybridním motorem pro evropský trh, jehož dodávky zákazníkům přislíbila na podzim tohoto roku. Vedle premiéry nás však nalákala i na pár dalších modelů, kterými chce rozšířit své elektrifikované portfolio, a to už v příštím roce.

Zaprvé můžeme čekat zbrusu nové elektrické SUV segmentu B, které prozatím nese název e:Ny1 Prototype. Stačí ale jeden pohled na fotografie abychom zjistili, že půjde o čistě elektrickou verzi aktuální generace modelu HR-V. A aby toho nebylo málo, oznamuje Honda také nové SUV segmentu C.

Tento nový kousek se bude prodávat i v Americe jako HR-V a v nabídce motorů by se měly objevit výhradně hybridní jednotky. Společně s novým Civicem tak půjde o tři nové modely v evropské nabídce značky. Hatchback, jedno elektrické SUV a jedno hybridní. Jedná se o další kroky směřující ke kompletnímu odstřihnutí spalovacích motorů do roku 2040.

Nejedná se ale jen o Evropu, týká se to celého světa. Během této cesty čeká značku ještě několik dílčích cílů, třeba do konce dekády mít 40 % aut elektrických. V roce 2035 to pak má být už 80 %. Mezitím se ale dočkáme ještě ostrého hatchbacku Honda Civic Type-R se spalovacím motorem.