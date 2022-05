Honda potvrzuje nový model pro Evropu. ZR-V dorazí na trh příští rok, půjde po krku Škodě Karoq

Novinka v nabídce zapadne mezi HR-V a CR-V, zřejmě využije hybridní techniku nového Civicu.

Japonská automobilka je ohledně svých plánů tradičně skoupá na slovo a i k takto významnému oznámení přistupuje velmi opatrně. Oficiálně sděluje, že začíná další fáze její elektrifikační strategie a máme se těšit i na jiná SUV s bateriovým pohonem. Značka se hodlá soustředit na segment C (kompaktní SUV velikosti Škody Karoq) a připravované ZR-V je první vlaštovkou.

Velikostně se má pohybovat mezi HR-V a CR-V, což by znamenalo oblíbenou délku okolo 4,5 metru s rozvorem lehce přes 2,6 metru. Poháněno bude hybridním ústrojím e:HEV, které si zřejmě vypůjčí z rovněž nového Civicu – to by znamenalo benzinový dvoulitr s dvěma elektromotory o celkovém výkonu 135 kW.

Vzhledem k tomu, že Civic zvládne dle WLTP jezdit za 4,7 l/100 km, dá se čekat, že ZR-V by mohlo umět spotřebu okolo pěti litrů na sto. Model s tímto označením již jezdí v Číně a je pravděpodobné, že podobné tvary ocení i evropský zákazník. Do prodeje půjde během roku 2023.