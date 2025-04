Honda oslavuje 30 let modelu CR-V kempingovou úpravou. Spoléhá na zlaté české ruce

Cesta k vlastní verzi nového konceptu Hondy nemusí být pro případné zájemce tak složitá, jak by zprvu mohli myslet.

Možná se to nezdá, ale modelová řada CR-V je v nabídce Hondy důležitým pilířem už rovných 30 let. U příležitosti výročí chce značka utvrdit dobrodružný charakter svého SUV, a to konceptem kempingové úpravy Dream Pod, která se inspirovala takzvanými „kapslovými hotely“ v Japonsku. V kufru CR-V tak nyní najde místo k přespání ve slušném komfortu dvojice cestujících.

Základem konceptu plug-in hybridního CR-V je kempingová vestavba Nestboard 650 od známých českých specialistů Egoé nest. Nechybí zde rozkládací lůžko, které využije prostor složených zadních sedaček, a rovněž výsuvný díl obsahující malou kuchyňskou desku s dřezem, jedním plynovým vařičem a úložnými prostory pro nádobí.

Obytné CR-V doplňuje Honda dále takzvanými „tech pods“, tedy moduly po bocích lůžka, které obsahují LED osvětlení, výsuvné postranní stolečky a USB porty pro nabíjení elektroniky. Na míru se objevují také clony zadních oken a stahovací roleta za předními sedadly, zvyšující komfort pro spaní. Z dostupného příslušenství pro CR-V přidává značka gumové koberečky, osvětlené lišty prahů, střešní nosiče a zadní certifikovaný nosič kol značky Thule.

Vestavbu pro koncept CR-V Dream Pod si Honda samozřejmě po svém vyšperkovala do bílé barvy s vlastními logy. Použitý kempingový modul ovšem Egoé nest nabízí pro celou řadu dalších vozů nejrůznějších značek, především tedy pro kombi, SUV a MPV. Přiblížit se výbavou k samotnému konceptu Hondy tak nemusí být vůbec těžké. Kompletní set přijde na 84.990 Kč.