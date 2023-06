Honda má další stylový crossover. Elevate měří jen 4,3 metru, i tak se do něj vešla luxusní výbava

Honda se zaměřuje převážně na crossovery a SUV. Přestože jich má v portfoliu dost, řekla asi, že ještě jeden "kompakt" neuškodí. Minimálně výbavou rozhodně neurazí.

Ačkoliv má Honda i v Evropě pěkně odstupňovanou nabídku crossoverů a SUV, má stále prostor pro další modely. V Indii se koncem roku představí středně velký crossover Elevate, který bychom u nás s délkou 4312 mm zařadili úplně dospod pod HR-V, které měří 4340 mm.

Novinka je široká 1790 mm, s výškou 1650 mm a rozvorem 2650 mm. Honda říká, že Elevate vyniká odvážným a mužným designem, ačkoliv se nelze zbavit dojmu, že samec homo sapiens by určitě sáhl po něčem větším. I když zavazadlový prostor o objemu 458 litrů je docela slušný.

Se světlou výškou 220 mm byste řekli, že by mohl vyrazit i do náročnějšího terénu, ale na pohon všech kol zapomeňte. Atmosférická patnáctistovka i-VTEC s výkonem 89 kW a točivým momentem 145 N.m. pohání pouze přední kola. Vybrat si můžete jen mezi šestistupňovým manuálem a převodovkou CVT. Elektrická verze přijde během tří let.

Ačkoliv jde o městský crossover, Honda výbavou nešetřila. Dovnitř se podařilo umístit elektrické střešní okno, dotykové multimediální zařízení s 10,2palcovou obrazovkou, automatickou klimatizaci s výdechy pro zadní sedadla, 12V zásuvky i bezdrátovou nabíječku telefonu. Podpora řidiče zahrnuje parkovací kameru, tempomat a balíček bezpečnostních asistentů Honda Sensing. Objednávková kniha se otevře v červenci, kdy se dozvíme také ceny.