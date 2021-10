Oživení slavného jména Integra proběhne ve dvou směrech. V Číně půjde o sportovnější provedení Hondy Civic, do USA se vrací jako stylový čtyřdveřový liftback. My se ale podíváme do historie, která se v případě těchto vozů začala psát už v roce 1985.

První generace AV, DA1-DA4 (1985-1989)

Model Integra se poprvé objevil v Japonsku v únoru 1985. Nesl název Honda Quint Integra a byl prodáván výhradně skrze dealerství Honda Verno, které bylo společně s dalšími prodejnami Clio a Primo určeno pro prémiové vozy a náročnější zákazníky. Původně byl prodáván v třídveřovém provedení, k němuž v říjnu 1985 přibyl pětidveřák a v roce 1986 pak čtyřdveřový sedan. V březnu roku 1986 vůz vstoupil na americký trh jako Acura Integra.

Pod kapotou byste našli točivý čtyřválec B16 DOHC o objemu 1,6 litru s výkonem 84 kW, spojený buď s pětistupňovým manuálem, nebo čtyřstupňovým automatem. Ten byl v Evropě dostupný pouze na britském trhu, Honda svou Integru zákazníkům na starém kontinentu na rozdíl od zbytku světa představovala jako skromnější model bez luxusnější výbavy. V letech 1988 a 1989 byl k dostání vylepšený motor 1.6 s 88 kW, pod kapotou ale mohly být také patnáctistovky EW5 a D15A1. První generace vznikla v necelých 228 tisících exemplářů, zajímavostí je že v Austrálii byla prodávána jako Rover 416i.