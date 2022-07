Honda e dostala limitovanou verzi. Vznikne jich pouze 50 pro Evropu, s promem pomohl jezdec F1

Stylová Honda e dostává limitovanou edici. Jako první se v novince projel Max Verstappen.

První novodobý elektromobil značky Honda na silnicích asi moc nevídáte, ale o to větší radost je tuhle roztomilost jednou za čas potkat. Model e nebyl dělaný jako masovka, ale jako stylovka. Na nic jiného si před těmi dvěma lety nemělo cenu hrát. Honda se ale o svůj elektrický hatchback hezky stará a nyní si pro něj připravila novou verzi.

Limited Edition pokryje vůz do červené barvy Premium Red Crystal a kombinuje ji s černými kontrastními doplňky a černými hliníkovými sedmnáctkami. Takto jen lehce osvěžená Honda e vznikne pouze v padesáti kusech, které si budou moct objednat zákazníci z Evropy. Cena je 38.120 liber, tedy v přepočtu 1.095.800 Kč.

K propagaci produktu využila automobilka belgicko-německého formulového jezdce Maxe Verstappena, který závodí za Red Bull Racing. Právě on vzal vůz na první projížďku. Není to poprvé, co má Honda e něco společného s tímto jezdcem. Před nedávnem oslavila společnost Innovative Composites Maxův titul bodykitem pro tento vůz.