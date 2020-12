A jedeme! Tři dny jsem si zvykal na to, jak se s tímto autem vůbec odjíždí. Honda e má totiž šikovnou fičuru - přijdete k autu a ono se samo odemkne, otevřete dveře a po zabouchnutí se auto automaticky nastartuje. Pak už jenom stisknete D a jedete. Tohle mi přijde hodně chytré, protože prakticky vás od zabouchnutí vrátek od domu k vyparkování z parkoviště dělí jediný stisk tlačítka. Samozřejmě, že jsem si první tři dny sedl do auta, které se tedy automaticky nastartovalo a automaticky ho vypnul stisknutím startovacího tlačítka. Zvyk je železná košile. Dynamicky se Honda e nijak výrazně neliší od ostatních elektromobilů. V naší specifikaci Advance má výkon 113 kW a 315 N.m točivého momentu, což stačí ke svižnému odpichu i konstantní stotřicítce na dálnici. Připlatit si za doručení balíku elektromobilem? Podle průzkumu je pětina Němců pro S nohou na podlaze se dostanete z 0 na 100 km/h za 8,3 sekundy a maximální rychlost činí 145 km/h. Samozřejmě nic převratného ani zajímavého, u elektromobilu je důležitý především ten odpich z 0 na 50 km/h, který Hodně nechybí a se svými skromnými rozměry tak může městem doslova proběhnout. Žádná skulina pro ni není malá. Všechno ostatní po stránce jízdy je už ale s „éčkem“ jiné. Nová platforma, poháněná zadní kola, k tomu všemu má vůz nezávislé zavěšení kol MacPherson a ideální rozložení hmotnosti 50:50. Velmi dospělá technika ve velmi malém autě. Spojte si to ještě s těžištěm vozu umístěným jen půl metru nad zemí, krátkými převisy karoserie a rozvášněným režimem Sport. Tato hasičská Toyota má na starosti požáry elektromobilů. Vznikla u české firmy Honda e je při rychlejší jízdě nesmírně příjemné, zábavné a poddajné auto. Čiperně se proplétá okresními silnicemi a umí u toho pobavit. Na rozdíl od elektrických předokolek pak umí lépe pracovat s velkým přívalem výkonu. U takového auta, když sešlápnete v zatáčce výrazněji plyn, začnou přední kola zmatkovat, protáčet se a v případě vypnuté stabilizace i třeba nedotáčivě hrnout ven ze zatáčky a hlavně tahat za volant. Tady mladej z Japonska to nedělá. Honda e naopak umí nabídnout i trochu té přetáčivosti, když ji k tomu vyprovokujete. I když se u 17palcových kol musíte hodně snažit, protože jejich velké gumy sedí na silnici jako přibité (mrk, mrk, déšť). Nerad přirovnávám auta k motokárám, ale sem se to možná i hodí. A to i přes fakt, že tohle je pěkně těžká motokára - hmotnost vozu v této specifikaci činí 1542 kg. S tímto autem vás ale prostě bude bavit jezdit i rychle, protože je to zábava. A začínám právě tím, protože jsem podobné elektrické auto ještě neviděl. Audi nastoupí do rallye Dakar 2022. Těžký závod chce pokořit s elektromobilem Pro běžný život Tlumiče Hondy e jsou tužší, ale nikoli tvrdé. Jestliže vám poslouží pro svižnější jízdu, tak jsou i na běžné jízdní situace naprosto dostatečné. Přes hrboly se Honda jen lehce přehoupne a díry na silnici umí hezky filtrovat. Větší elektromobily ale pochopitelně nabídnou vyšší míru komfortu. Toto je pořád malé auto, které má své limity. V městských rychlostech vyluzuje specifický zvuk, kterým o sobě dává vědět chodcům. Mimo město už je ale klid. Jediné, co slyšíte, je odvalování pneumatik a vítr obtékající čelní okno. Na dálnici se k tomu připojí i svist kolem bezrámových oken, ale to je všechno. Hlavně i díky kamerám místo zpětných zrcátek, které mají jen minimální aerodynamický odpor. Porsche Taycan má asi nejzbytečnější světový rekord. V driftu ujelo přes 42 km Rychlostí 130 km/h se s autem dá bez problému jet. I v této rychlosti je stabilní a v případě potřeby vás podrží překvapivě silné brzdy, kterými si sbíráte energii zpět. To lze ostatně dělat i rekuperací, jejíž intenzitu volíte páčkami pod volantem. To potřebujete dělat docela často, protože už se dostáváme k tomu, co toto auto nejvíc sráží. Je to vysoká spotřeba v kombinaci s poměrně malou baterií. Sama Honda uvádí, že model e odebírá 17,8 kWh na 100 km. Jen pro srovnání uvedu, že crossover Hyundai Kona uvádí 14,7 kWh/100 km. V kombinaci s 35,5 kWh baterií tak u Hondy nenajedete více jak 200 km, spíše ale počítejte se 180 km, v kombinaci s dálnicí pak radši se 140 km, protože se spotřeba vyšplhá i přes 21 kWh/100 km. Trabant se už před 11 lety vrátil jako retro elektromobil. Některé jej dohnaly až dnes Osobně jsem zakončil týdenní test se spotřebou 19,6 kWh/100 km. Často totiž jezdím po dálnici a mé nejčastější cesty rozhodně nejsou okolo komína. Musel jsem tedy dobře počítat a přemýšlet dopředu. Plná baterie mi vystačila akorát na cestu do práce a zpět. Pokud bych se na dálnici rozvášnil, už by to bylo o fous. Tedy, upřímně, režim „želva“, kdy se omezí výkon kvůli slabé baterii, jsem viděl často. Honda e naštěstí podporuje rychlé nabíjení, takže u 50 kW nabíječky jste maximálně lehce přes hodinu. Sprint nabíjení z 0 na 80 % kapacity akumulátoru je ale hotový za zhruba půl hodiny. V případě nabíjení s výstupním výkonem 7,4 kW uvádí výrobce čas 4,1 hodiny. Zkusil jsem auto připojit i do klasické domácí zásuvky. Z 59 % procent do plné kapacity to software odhadl na sedm a půl hodiny. Mercedes láká na elektromobily EQA a EQS. Prototypy se ukázaly při testování Dojezd je tedy reálně malý. Větší baterií by si ale Honda akorát uškodila. Auto už by bylo moc těžké a ztratilo by vyváženost. Stačilo by, aby na jedno nabití ujel tento malý rošťák 350 kilometrů a hned by se nad jeho pořízením přemýšlelo lépe. Honda e totiž vůbec není levným autem. Za základní sestavu dáte 899.900 Kč a za naší testovanou Advance 17“ 976.900 Kč. To je vše, žádné příplatky či výbavové balíčky. Peníze navíc dáte jen za metalický lak, který stojí 16.900 Kč. Testovaná verze Advance má ve výbavě vše, co popisuji výše. Nechybí pak ani elektricky nastavitelná tuhost bederních opěrek vpředu, solidní audiosystém s dunivým basákem, ambientní osvětlení či rádio DAB. Nový Volkswagen ID.4 poprvé naživo: Že už ničím nepřekvapí? Nenechte se mýlit! Pro porovnání uvedu třeba třeba Peugeot e-208, který startuje na částce 820.000 Kč, nebo příhodnějšího konkurenta Fiat 500e za 899.900 Kč. Mezi malé elektromobily se pak řadí i Opel Corsa-e za 779.990 Kč. Mějte ale na paměti, že za tuto cenu dostanete vzadu švihadla. Nechce se mi ale říct, že Honda e je dalším malým elektromobilem za milion, který kompenzuje cenu bohatou výbavou a pro někoho jedinečným stylem. Honda e je víc.

Závěr Následná diskuze je jasná: „Malý auto za milion, co nenajede ani dvě stě kiláků na baterky?“ Upřímně ano, tak to je. S tím teď nikdo z nás nic neudělá. Nicméně ze všech těch „malých aut na baterky“ je Honda e jediné auto, které za ty peníze nabídne opravdu něco navíc. Žádné jiné jsem tedy zatím neviděl. Především jde o zábavu, která s tímto vozem jednoduše je. Je to prostě komedie. Jasně, občas tragikomedie, ale pořád sranda. V Hodně e můžete strávit desítky hodin a stále budete přicházet na nové funkce a nebude vás nudit. Myslím si, že moderní auto s elektrickým pohonem by mělo právě o tomhle být. Svými funkcemi se auto občas tváří až parodicky a právě to je mi na něm sympatické. Tohle není auto, které byste měli všichni mít. Jenže ono to ví, tak si z toho dělá aspoň srandu. Honda e: Souhrn cen Základní cena vozidla 899.900 Kč (100 kW/e) Cena s testovaným motorem a výbavou 976.900 Kč (113 kW/Advance) Cena testovaného vozidla 976.900 Kč (113 kW/Advance 17“) Technické údaje: Honda e Rok • stupeň výbavy 2020 • Advance 17“

Nejvyšší výkon 113 kW (154 koní)

Nejvyšší krouticí moment 315 Nm ot/min

Zrychlení z 0 na 100 km/h 8,3 s

Nejvyšší rychlost 145 km/h

Zákl./max. objem zavazadlového prostoru 171 l • 861 l

Hmotnost: pohotovostní • celková 1 542 kg • 1 870 kg

Rozvor náprav 2 530 mm

Rozchod kol: vpředu • vzadu 1 520 mm • 1 516 mm

Rozměr pneumatik 205/45 R17

Rozměry: délka × šířka × výška 3 895 × 1 750 × 1 512 mm Sériová výbava (Advanced 17“): 17“ litá kola, automatická klimatizace, vyhřívaný volant a přední sedačky, vstup HDMI, 230V zásuvka, parkovací senzory vpředu a vzadu, zadní parkovací kamera, LED světlomety, detekce objektů v mrtvém úhlu, multifunkční přístrojový panel, zadní sklopná sedadla v poměru 60/40, zadní loketní opěrka s držákem nápojů, asistent pro rozjezd v kopci, asistent pro jízdu v kolonách, inteligenční adaptivní tempomat