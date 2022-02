Honda CR-V vykreslena podle patentových snímků. Trochu se uhladí, ale o drsné prvky nepřijde

Premiéru páté generace japonského SUV čekáme už tento rok, tato podoba by se měla hodně blížit realitě. Co na ni říkáte?

Maskované prototypy nové verze tradičního modelu Hondy vídají špionážní fotografové přibližně rok. Z jejich snímků jsme si mohli udělat poměrně přesnou představu o proporcích chystané novinky, konkrétnější detaily, doposud skryté pod maskováním, nám zase prozradily patentové snímky, které naznačují konec výraznějších hran a přechod k stylu, který předvedla čínská verze CR-V pod názvem Breeze. Kombinaci obou zdrojů využili kolegové ze serveru kolesa.ru, kteří vytvořili vcelku realistickou představu o definitivní podobě připravované nové generace.

Na obrázcích můžeme vidět podrobnosti, které byly u fotografií skryty pod maskováním a na které upozornily patentové přihlášky. Máme zde čelní masku se strukturou plástve, úzká přední světla, propojená chromovaným pruhem, i ozdobné prvky ve tvaru písmene L ve spodní části předního nárazníku. Dále nechybí oplastování spodní hrany vozu včetně prahů a okrajů blatníků, vzadu si pak můžeme všimnout nového tvaru světel, zasahujících do víka kufru.

Náznaky nového přístupu k zádi jsme mohli vidět už u Hondy Breeze, i když v poněkud „ohlodané“ podobě a s evidentně asijskou estetikou, u CR-V by měla být světla sofistikovanější a možná zasahovat i do zadní strany C sloupků tak, jako u verze aktuální. Honda zatím oficiálně neohlásila datum premiéry nové generace svého SUV, vzhledem k věku současného modelu (výroba začala v roce 2016) je ale zřejmě na spadnutí. V Evropě se dá očekávat výhradně s hybridním pohonem.