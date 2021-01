Honda chystá ohromnou elektrifikaci. Posledním mohykánem bude nový Civic Type R

Baterie, elektromotory a účinné startér generátory budou za nějakou dobu nedílnou součástí každého nového vozu. Můžeme o tom vést spory, můžeme s tím nesouhlasit, ale to je asi tak všechno, co s tím můžeme dělat. Plánem automobilky Honda je elektrifikace celého portfolia už v příštím roce – s jednou výjimkou. A tou bude ostrý hatchback Civic Type R, který by se měl napřesrok objevit už v jedenácté generaci.

Ta by měla být dle náznaků ve formě konceptu sedanu pro americký trh a v zahraničí přistižených maskovaných prototypů zřejmě o chlup konzervativnější než současná verze. Velké výrazné křídlo na zádi si však zachová. Novinka by měla mít o něco delší rozvor, po technické stránce se větší změny nečekají – stále budou poháněna přední kola, řadit budeme šestistupňovou manuální převodovkou s možností automatických meziplynů a pohon zajistí vylepšená verze přeplňovaného dvoulitrového čtyřválce K20 ve verzi C1.

Výkon by měl povinně překonat současných 235 kW (320 k). Doufejme, že nová verze také dostane větší nádrž, ta současná s 46 litry musí kvůli apetitu motoru na čerpací stanici až příliš často. Větších změn se dočkáme uvnitř, automobilka hodlá zapracovat na kvalitě zpracování a hlavně na infotainmentu, který (jak britskému magazínu Autocar přiznali manažeři automobilky) ve srovnání s konkurenčními systémy typu MBUX poněkud zaostává.