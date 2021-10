Honda chystá elektrickou ofenzivu. Futuristické koncepty e:N budou jezdit do pěti let

Smělými plány Honda v poslední době nešetří. Do roku 2050 chce srazit smrtelné nehody svých vozů i motocyklů na nulu a ve stejném časovém horizontu má být také zcela uhlíkově neutrální. Pro hlavní světové trhy včetně Číny počítá s 40% podílem elektrických a vodíkových vozů do roku 2030, v roce 2035 má jít o 80 % a v roce 2040 pak plných sto procent. Pro Čínu pak po roce 2030 plánuje výhradně hybridy a elektromobily.

Nová Honda HR-V se v Číně ukazuje jako elektromobil. Dorazí nakonec i k nám?

Na špici tohoto vývoje má být její nová značka e:N – písmena mají znamenat pochopitelně elektřinu a novotu. V následujících pěti letech ji ponese deset nových modelů, které jsou primárně určeny pro Čínu, ale není vyloučeno jejich rozšíření do zbytku světa. Jako první půjdou na trh modely e:NS1 a e:NP1 – v galerii jde o černo žlutý a šedý vůz. V prodeji budou již na jaře příštího roku, výrobu zajistí čínské závody Dongfeng Honda a GAC Honda.

Nová Honda HR-V má české ceny. Pouze s hybridem začíná od 699.900 Kč

Budoucnost značky e:N pak naznačuje trio konceptů futuristických tvarů, které jako by vypadly ze sci-fi filmu. Jde o SUV, GT a kupé, které by se mohly objevit v sériové podobě do konce aktuální dekády. Masivní elektrifikace si samozřejmě vyžádá nejen nová dealerství, ale také stabilní dodávky komponentů. Honda proto posílí svou spolupráci se strategickým partnerem CATL kvůli dostatku baterií.