Honda brzy ukáže nástupce NSX! Na elektřinu. Doprovázet ho budou šikovní skřítci do města

Za necelý měsíc otevře brány tokijský veletrh Japan Mobility Show. Automobilky se na něj pilně připravují a Honda zveřejnila i střípky toho, co můžeme očekávat. Převážně se bude soustředit na menší modely a prostředky městské mikromobility, ale nabídne i něco trochu více vzrušujícího.

Asi nejvíce pozornosti od nadšenců sklidí studie Specialty Sports Concept, která by mohla být duchovním nástupcem sportovního NSX s elektrickým pohonem. Naznačuje to zmínka, že půjde o řidičsky orientovaný vůz překonávající omezení dnešní doby. To znamená, že by mohl poskytnout minimálně režim, kde elektronika nechá řidiči volnost.

Návrat modelu NSX Honda zmínila v loňském projevu souvisejícím s rozšiřováním portfolia elektromobilů. Automobilka by ráda nabízela až 30 elektromobilů, z toho dva sportovní vozy. Plán počítá s investicí 874 mld. Kč. K roku 2030 plánuje výrobu dvou milionů elektromobilů ročně s technologií polovodičových baterií.

Na stánku Hondy bude k vidění také drobný hatchback Sustainia-C přejímající design Hondy e. U tohoto konceptu půjde hlavně o prezentaci udržitelné výroby bez použití vzácných surovin. Honda zmiňuje hlavně akrylátovou pryskyřici, kterou je značka schopna opětovně použít.

Vedle něj se postaví dvoumístný mikromobil CI-MEV, jehož hlavní myšlenkou je nabídnout levnou mobilitu v oblastech se zhoršenou dostupností veřejné dopravy nebo přeplněných městech. Vzhledem k pokročilé technice autonomního řízení budete spíše spolujezdcem než řidičem. Těšit se můžete i na ještě drobnější vozítka. Třeba elektrický skútr eVTOL nebo skládací motorové kolo Pocket Concept.