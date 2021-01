Honda bojuje s koronavirem v kabinách svých vozů. Lepší filtraci nabízí za příplatek

S nekončící globální pandemií se čím dál více automobilek snaží ochránit své zákazníky před nákazou koronavirem také uvnitř jejich vozů. I před nachlazením, chřipkou a dalšími nemocemi, jejichž patogeny se mohou do kabiny vozu dostat přes ventilaci, už začal chránit Jaguar Land Rover nebo čínské Geely. A teď se přidává i japonská Honda.

Na svém domácím trhu tak Honda uvádí takzvaný Kurumaku – nový doplněk pro kabinové filtry vozů, který se instaluje na existující filtrační zařízení a má zabránit v šíření virů. Další filtrační vrstva má ve vzduchu proudícím skrze povrch využívající fosforečnan zinečnatý redukovat a ničit viry.

Honda uvádí, že novinka umí ničit nejen viry, které se dostanou do kabiny vozu přes klimatizační jednotku a ventilaci, ale rovněž ty, které si do kabiny „přinesete“ sami během nastoupení do vozu nebo otevřeným oknem. Kurumaku má 99,8 % virových aerosolů a kapiček zničit uvnitř kabiny do 15 minut od zapnutí recirkulace vzduchu.

Podobně jako klasický vzduchový filtr má i Kurumaku omezenou životnost a Honda jej doporučuje měnit každých 15.000 kilometrů. O globální zbraň proti šíření virů ve vozech ale zatím nejde. Novinka je nyní zprvu dostupná jako příplatek pro japonský kei car N-Box, a to za cenu 6400 jenů (asi 1325 Kč). Postupně by se ale měla dostupnost rozšířit i pro další modely značky.