Honda a Sony oznamují značku Afeela. Jejich auto bude něco jako pojízdný Playstation, k mání bude v roce 2025

S nástupem elektromobility se objevují nejen nové značky. I ty zaběhlé, které ale nemají s auty nic společného, totiž nyní vidí potenciál, jak rozšířit svůj sortiment.

Společný podnik technologické společnosti Sony a vehiklového giganta Honda přináší první pořádné novinky. Oznámení přišlo tématicky během veletrhu spotřební elektroniky CES v Las Vegas, který je právě v plném proudu. Společnost Sony Honda Mobility uvádí novou automobilovou značku, kterou je Afeela. Zároveň s logem bylo k vidění i první auto, o kterém toho ale zatím moc nevíme.

Nový prototyp nicméně velmi nápadně připomíná dřívější koncept značky Sony známý jako Vision S. Proběhlo na něm však několik značných designových změn a má nové logo na přední masce, která je vlastně takovou malou LED televizí. Přední maska auta totiž bude umět komunikovat s okolím, ukazovat stav nabití nebo dokonce pustit nějaké video. Asi tak není potřeba dodávat, že je to elektrické auto.

Vůz bude mít senzory po celém obvodu, které se mají starat o to, aby bylo auto zaprvé bezpečné a zadruhé o to, že se s jeho řízením nebudete muset tolik obtěžovat. No a protože je to Sony, tak můžete v autě klidně pařit na Playstationu. Jedna velká obrazovka je vpředu a dvě menší jsou vzadu. Každý cestující si může pustit co chce.

Obecně se tak zdá, že Honda se postará o to, aby to dobře jezdilo a Sony zase, aby to fungovalo po stránce technologií a inovací. Také z toho důvodu se na pódiu objevil Kim Libreri, technický ředitel Epic Games (Fortnite, série Unreal Tournament). Tato společnost vyvíjí světoznámý engine Unreal, který se právě představil v páté generaci a pojedou na něm ty nejmodernější videohry.

A právě rozhraní automobilu od Afeela by mělo na tomto enginu běžet. O to, aby to všechno správně šlapalo, se postarají čipy Snapdragon od Qualcommu. Objednávky na vůz budou zahájeny v první polovině roku 2025. Zatím o něm ale nic konkrétního nevíme, tedy po technické stránce. Pokud nás ale někam odveze sám a budeme moct místo stání v koloně pařit nové Diablo, asi nám to bude stejně jedno.