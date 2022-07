Honba za ekologií začala před 40 lety. Volkswagen tímto vozem předběhl dobu o tři dekády, měl i stop/start

Důraz na nízkou spotřebu a vysokou efektivitu vozů není jen moderním výmyslem, ale dlouhotrvající iniciativou. Německo k této myšlence směřovalo už v 80. letech. Tehdy v podobě motivačního projektu. Volkswagen se blýsknul konceptem, který předběhl dobu.

Jestli si stěžujete na malé litrové motory s nicotným výkonem, tak buďte rádi, že je to trend posledních deseti let. Mohlo to přijít už dříve, konkrétně před čtyřiceti lety!

Tehdy Federální ministerstvo pro výzkum a technologie v západním Německu přišlo s iniciativou efektivních a úsporných vozů s mrňavými motory. Že to s projektem myslelo vážně, svědčí vlastní investice 110 milionů marek. Automobilky byly vyzvány k vytvoření prototypů s přesně definovanými parametry. Středně velké vozy s hmotností 1250 až 1700 kg se musely spokojit maximálně s 9,5 l/100 km, těžším v rozmezí 1701 až 2150 kg byla hranice navýšena na 11 l/100 km. Počítalo se i s dlouhými cestami, kdy požadavkem byla přeprava čtyř osob a 400 kg dodatečné zátěže.

Prakticky šlo o vytvoření ekonomických derivátů tehdejší běžné produkce při udržení stejné spolehlivosti. Prototypy nesměly pokulhávat ani po stránce výkonu, i když v té době nebyla laťka zrovna vysoko.

Jedním z nejlepších výsledků byl Volkswagen Auto 2000 prezentovaný na mezinárodním autosalonu ve Frankfurtu nad Mohanem roku 1981. Základ vycházel z Golfu první generace a celý vůz vážil jen 750 kg. Zajímavostí bylo použití plastů a laminátu na nápravách a karoserii. Typem karoserie šlo o křížence praktického hatchbacku (Golf) a aerodynamického kupé (Scirocco).

Design samotný byl nadčasový. Dokonce natolik, že z něj vycházela třetí generace Passatu představená až v roce 1988. Tehdy se poprvé objevila myšlenka jednolité přídě bez masky chladiče. Auto 2000 postavené na plných třináctipalcových kolech mělo ukázkovou hodnotu koeficientu aerodynamického odporu 0,25, což je na úrovni současných modelů. Říká se, že zmenšené makety dosahovaly hodnoty až 0,16, ale šlo pouze o modely s hladkým povrchem bez spár.

Vznikl pouze jeden prototyp, na němž se zkoušela dvojice vznětových tříválců 1,2 litru v atmosférické i turbodmychadlem přeplňované verzi. V první variantě dosahoval motor výkonu 33 kW. Dynamikou tedy neoslnil, zato exceloval ve spotřebě při ustálené rychlosti 90 km/h, kdy mu stačilo 3,3 l/100 km. V dálničním tempu 120 km/h se spotřeba zvedla jen na 4,9 l/100 km. Turbodmychadlo přidalo 6 kW a celkový točivý moment 98 Nm. S tímto motorem pokořil prototyp hranici 100 km/h za 18,2 sekundy a dosáhl maximální rychlosti 186 km/h. Zároveň se spotřebou 4,2 l/100 km měl teoretický dojezd 1400 km. Pro vznětové motory byla vybrána manuální převodovka s „dlouhou“ pětkou, aby se otáčky na dálnici držely nízko.

Experimentovalo se i s kompresorem, který z motoru měl dostat 44 kW a 117 Nm. V tomto případě se hodnoty zlepšily na 15,8 sekundy a 186 km/h. Nezapomnělo se ani na zážehové motory, i když jejich zapojení bylo okrajové. Volkswagen měl k dispozici litrový čtyřválec z Pola, který díky kompresoru dosáhl na výkon 55 kW se 106 Nm. Zajímavostí bylo spojení se čtyřstupňovým automatem s volnoběžkou.

Volkswagen v té době také zkoumal ranou verzi start-stop systému, kdy se motor samovolně vypnul, pokud běžel na volnoběh déle než dvě sekundy. Díky speciální spojce a setrvačníku stačilo přidat plyn, zařadit a motor se dal opět do chodu.

Volkswagen nezamýšlel postavit Auto 2000 do sériové výroby, ale chtěl světu ukázat, čeho je schopen. Tomu odpovídá i nahrazení klasických budíků digitální přístrojovou deskou doplněnou volantem z druhé generace Golfu GTD.

Dnes si můžete koncept prohlédnout při návštěvě Autostadtu ve Wolfsburgu.