Hon na Ghosna pokračuje. Nissan žaluje bývalého šéfa o bezmála dvě miliardy

Automobilka Nissan žaluje svého bývalého šéfa Carlose Ghosna o 10 miliard jenů. Jako důvod uvádí údajné porušování fiduciární povinnosti ředitele společnosti a jeho údajné zneužití zdrojů a aktiv společnosti Nissan. V přepočtu to má automobilového titána stát dvě miliardy korun.

K této částce japonská automobilka došla na základě údajných „korupčních praktik“, kterých se měl Ghosn dopustit. Jednoduše řečeno, Nissanu se nelíbí, že jeho šéf si měl platit pronájem zámořských rezidenčních nemovitostí, lety soukromým tryskáčem nebo svého vlastního právníka, z firemních peněz.

K prohlášení o žalobě došlo v předvečer zveřejnění finančních výsledků automobilky za rok 2019. Požadovaná částka navíc nemusí být konečná. Automobilka dodává, že rozsah škod se může ještě navýšit po započtení pokut, které musela za Ghosna během jeho vyšetřování zaplatit.

Celkové ztráty jsou jsou pak prý 35 miliard jenů, tedy přes sedm miliard korun. Nissan je se svým bývalým šéfem pěkně na nože. Není co tak dlouho, co Ghosn prohlásil, že japonská automobilka zkrachuje do dvou let. Celá kauza bude ještě zajímavá. Poslední informace uvádí, že Carlos Ghosn uprchl z Japonska do Libanonu ukrytý v bedně na hudební nástroje.