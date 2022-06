Holanďané mají elektromobil, který bez nabití vydrží 7 měsíců. Prodávat by se měl už na podzim

Startup Lightyear 0 je mimořádně efektivní elektromobil připravený pro sériovou výrobu. Klade důraz na moderní řešení představující budoucnost elektromobilů.

O holandské automobilce Lightyear jste možná neslyšeli, přitom na svém unikátním projektu pracují od roku 2016. To vznikla prvotní myšlenka o nejefektivnějším elektromobilu s dlouhým dojezdem. Vývoj prvního prototypu trval tři roky a nyní výrobce prezentuje hotový model Lightyear 0, jehož první dodávky plánuje na listopad tohoto roku.

Novinka se pyšní mimořádně aerodynamickou karoserií s koeficientem odporu vzduchu 0,19. Pro srovnání, současný premiant v podobě konceptu EQXX dosahuje hodnoty 0,17. Tady se ale jedná o vůz učený do sériové výroby. Lightyear 0 váží jen 1575 kg, což je ekvivalent průměrného dvousedadlového sporťáku, ale na délku měří skoro jako BMW řady 7. To umožnilo dosažení plochy pěti metrů čtverečních pro solární panely. Právě ty jsou pro vůz klíčové.

Značka udává, že za slunného počasí dokážou prodloužit dojezd o 70 km. Ročně by tak řidiči mohli na solární energii ujet až 11.000 km. Nabíjení ze slunečního svitu je permanentní po čas celého dne. Z interního průzkumu vyplývá, že průměrný denní nájezd zájemců činí 35 km. Ve velmi slunných krajinách by tak elektromobil za ideálních podmínek vydržel sedm měsíců bez nabíjení. Holandští majitelé by měli s jedním nabitím vydržet dva měsíce.

Bez použití solárních panelů ujede Lightyear 0 až 625 km. Při rychlosti 110 km/h činí dojezd 560 km. Elektromotory umístěné přímo v kolech spotřebovávají jen 10,5 kWh na 100 km při rychlosti 110 km/h.

Cena Lightyearu 0 byla stanovena na 6,22 mil. Kč s plánovanou roční kapacitou výroby 946 kusů. V plánu je i dostupnější model s předpokládanou cenou kolem 750.000 Kč, jehož výroba bude zahájena na přelomu roku 2024 a 2025. Ten budeme na silnicích potkávat určitě častěji. Jen společnost LeasePlan podepsala předběžnou objednávku na 5000 kusů.