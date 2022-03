Hloupost řidiče Tesly snad nezná hranic. Jak si mohl myslet, že mu tohle chování projde?

Mohlo to dopadnout ještě mnohem hůř, než jen zničením pár popelnic a zadní části Subaru Forester.

Snad každého z nás to někdy napadlo, ale většinou jsme si to všichni odbyli v počítačové hře GTA: San Andreas. Americké město San Francisco je postavené na kopcích, které se táhnou nad skalním podloží. Při osidlování prostě nikdo kopce neodkopával ani neobestavěl. Mnoho domů je tu tak postaveno na šikmém podloží a silnice jsou tak velmi příkré.

V některých místech, kde se střídá stoupání s klesáním, to tak vypadá skoro jako skokánek. Včera v ranních hodinách začalo sociální sítě oblétávat virální video, jak řidič vozu Tesla Model S přesně tímto stylem městské silnice použil. Bohužel jel moc rychle a tak jeho auto skutečně trochu vzlétlo a při nekontrolovatelném přistání s sebou vzalo pár popelnic a zastavilo se až o zaparkované Subaru Forester.

Video umístil na sociálních sítích youtuber Alex Choi. Právě od něj video doslova explodovalo do celého světa, nicméně na místě nebyl sám a ani auto neřídil. Podle jeho slov řídil jeden nadšenec do vozů Tesla, se kterým se sešel na srazu. Tento fanoušek chtěl Alexovi ukázat, kde před pár lety skočil s Teslou Model Y jistý David Dobrik, jehož video taktéž obletělo internet, avšak jel o dost pomaleji a přistál tak bez větších potíží.

K výpravě na místo skoku se však přidali i další účastníci srazu a řidič vozu se tak rozhodl skočit. Podle webu Motor 1 ani auto nebylo jeho, ale měl ho z půjčovny. Stačilo opravdu málo a skončilo by to velkou tragédií. Jestli vám to přijde ještě málo bizarní, tak přidáme informaci, že na palubě létací Tesly byla s řidičem i kočka. Řidič asi žije ve filmu. Bohužel ale nejel 88 mil za hodinu, aby mu začal fungovat stroj času, ani není Frank Bullitt, aby skoky v San Franciscu zvládl.

Nakonec po sobě všechnu tu spoušť ani neuklidil a zmizel. Naštěstí zrovna pod kopcem nikdo nešel, ani nejel. Nikomu se nic nestalo ani uvnitř auta. Mohlo to ale dopadnout mnohem hůř. Právě proto máme videohry, abychom podobné věci nemuseli dělat v reálném světě.