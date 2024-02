Herec Jason Momoa si nechal poladit svůj Rolls-Royce Phantom II z roku 1929. Má z něj elektromobil

Před nedávnem jsme informovali o elektrickém restomodu vzácného Rolls-Roycu Phantom II, který provedli specialisté Electrogenic. Ti mají za sebou již slušné portfolio modelů – staré i nové Land Rovery, Jaguar E-Type, Citroën DS, Porsche 356, Volkswagen Beetle i Karmann Ghia a další. Přestavět téměř stoletý Rolls, který navíc kdysi vznikl jen ve zhruba 1400 exemplářích (dnes jich bude zbývat výrazně méně), nebylo úplně jednoduché. Vůz kdysi poháněl 7,7litrový řadový šestiválec s rozvodem OHV, spojený s čtyřstupňovou převodovkou bez synchronizace. Jeho výkon činil zhruba 89 kW. Obojí bylo vymontováno z pod kapoty, kam se nastěhovaly baterie s kapacitou 93 kWh, schované pod ručně tvarovaným nýtovaným krytem z hliníku. Elektromotor je umístěn v rámu, jeho výkon činí 150 kW a točivý moment 310 Nm. Z těch se ale díky převodu stává 1000 N.m na kardanu.

Jednou z mnoha výzev při přestavbě bylo zachování mechanického průtokového mazání podvozkových dílů, další pak představoval původní brzdový systém s lanky, který musel spolupracovat s elektrickým pohonem. Electrogenic upravili brzdový pedál a přidali hydraulický posilovač mezi pedál a lanka, poté mechanismus zkalibrovali tak, aby uměl fungovat s rekuperací energie. Citlivý přístup čekal i kabinu s luxusním dřevěným obložením. Například palivoměr je nyní tvořen LED pásem a znázorňuje stav baterie, ampérmetr ukazuje výdej energie i její příjem při rekuperaci a teploměry oleje a vody nově napoví, jak teplá je baterie a nabíjecí systém. Uvnitř vozu je na Momoovo přání také skrytý audiosystém s Bluetooth připojením.

Vůz s původní kapotáží od H.J Mulliner & Co zvládne na jedno nabití lehce přes 240 kilometrů. „Abych mohl uskutečnit tento vysněný projekt, musel jsem najít správného partnera. Potřeboval jsem tým, který by ocenil historii tohoto vozu a zároveň aktualizoval jeho technologie. Specializací společnosti Electrogenic je úcta k historickým vozům. Dělá z nich elektromobily, aniž by ztratily cokoli ze svého charakteru. Byli pro mě ideální volbou,“ uvedl Jason Momoa. A ředitel společnosti Electrogenic Steve Drummond dodává: „Jsme rádi, že můžeme světu konečně odhalit všechny podrobnosti o tomto voze. Pro všechny v Electrogenic to byla práce plná lásky a spousta zábavy, když jsme s Jasonem v průběhu 18 měsíců pracovali na realizaci jeho vize. Náš tým techniků, programátorů a konstruktérů vložil do Jasonova nádherného Phantomu II své srdce a duši.“

„Jedná se bezpochyby o nejsložitější přestavbu klasického elektromobilu, jaká kdy byla provedena, takže ohromující výsledky jsou skutečně důkazem špičkového světového talentu našeho týmu. Jsme na hotový vůz nesmírně hrdí a cítíme pokoru, že nám Jason svěřil tento přelomový projekt,“ doplnil Drummond. Stejně jako všechny ostatní přestavby od Electrogenic je i tato „vratná“ a vůz se dá uvést do původního stavu. Celý příběh si budete moci přiblížit v jedné z epizod seriálu On the roam.