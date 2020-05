Hennessey poprvé ukázal svůj Chevrolet Corvette C8. Hned pokořil kýžený rekord

Texaský úpravce amerických automobilů Hennessey Performance Engineering je známý svou vášní pro překonávání rychlostních rekordů. S opravdu rychlým sportovním autem se však už nějakou dobu neukázal. Po finální verzi upraveného Chevroletu Camaro o výkonu 1200 koní, kterému se interně říká Resurrection ZL1 1LE, přišla dlouhá série upravených pick-upů.

Nyní ale o sobě dali v Hennessey opět pořádně vědět. Již od března totiž pracují na novém Chevroletu Corvette C8 a nyní se rozhodli ukázat výsledky své práce veřejnosti. První Corvette s motorem uprostřed je už sama o sobě velmi rychlým autem. Již z výroby je vůz schopen překonat metu 300 km/h. To ale Texasanům nestačí.

Metou bylo pokořit hranici 200 mil za hodinu, tedy 320 km/h. Vůz tak dostal zbrusu nové výfukové potrubí a vstřikování kapalného oxidu dusíku. Výsledkem byl výkon okolo 650 koní, jehož možnosti se stavitel rozhodl otestovat na okruhu Continental Tire Proving Grounds v domácím Texasu.

Za volant se posadil John Heinricy, přezdívaný „Heinrocket“. John je automobilovým závodníkem a v Hennessey má na starosti vývoj supersportu Venom F5. Po usednutí za volant okamžitě vypálil a i s kameramanem na sedadle spolujezdce se řítil k rekordu. GPS se zastavila až na rychlosti 205,1 mil za hodinu, tedy 330 km/h.

Možná vám přijde úsměvné, že v Texasu vynaložili tolik úsilí, aby se dostali na maximální rychlost běžného italského supersportu, ale toto byla samozřejmě jen první fáze. Cílem navíc bylo udělat nejrychlejší Corvettu generace C8, nikoliv nejrychlejší supersport. Kdyby něco takového v Hennessey udělat chtěli, nacpali by do vozu tisícovku koní a bylo by hotovo.

V dílnách Hennessey mají tyto vozy celkem dva a nyní je budou podrobovat dalšímu testování. Cílem má být totiž již dříve avizovaných 1200 koní. Aby se výsledek udržel na silnici, bude mít i lepší pneumatiky a odpružení. Kdy bude auto hotové, zatím není jasné, o zákazníky ale výrobce už teď nemá nouzi. Již od uvedení nového modelu od Chevroletu chodily do Texasu dotazy od movitých zákazníků, kteří chtěli Corvettu Hennessey.