Harley-Davidson vstoupí do světa elektrokol. Takto budou jezdit Pekelní manažeři

I Harley-Davidson, značka, u které by vás něco podobného asi nikdy nenapadlo, začala před nedávnem hlásit, že budoucnost je elektrická. Najednou se mezi všemi těmi dvouválcovými nástroji pro motorkářské kluby a léky na krize středního věku začaly objevovat velmi podivné věci.

Elektrický motocykl Livewire, který prý rozbuší vaše srdce. Městský stroj střední váhy s názvem EV a nyní i elektrické kolo. Čtete správně, elektrické kolo Harley-Davidson to opravdu dotáhne do sériové výroby. Na světě jsou první fotografie a komunita pumpičkářů, jak se lidově říká cyklistům, se na ně moc těší.

První prototypy se veřejnosti ukázaly již na veletrhu motorek minulý týden v Miláně. Elektrické kolo se začne prodávat již v příštím roce, na svůj oficiální název však stále čeká. Podle oficiálních fotografií nás čekají tři druhy blíže nespecifikovaných bicyklů. Vše se nejspíš již brzy dozvíme.

Vtipné je, že mezi motorkáři nebudou uživatelé těchto kol terčem posměchu, protože žádný příslušník motorkářského klubu se do businessové čtvrti zřejmě nikdy nezajede podívat. Co si o tomto počinu jednostopé legendy myslíte vy? Můžete nám dát vědět do komentářů.