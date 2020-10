Harley-Davidson jde mladým naproti. Uvedl zcela novou značku elektrokol

Americký výrobce motocyklů Harley-Davidson se rozhodl zaujmout i mladší zákazníky. Nemyslete si ale, že začal dělat pouzdra na iPhony či krátké kalhoty. Tradiční výrobce motocyklů již nějakou dobu koketuje s elektrickým pohonem a rozhodl se tak vyrobit elektrokolo.

Nešel na to však přímo, ale pomocí nové podznačky s názvem Serial 1 Cycle Company. Název společnosti odkazuje na vůbec první motocykl, který Harley vyrobil. „Když Harley-Davidson v roce 1903 poprvé přenesl sílu na dvě kola, navždy to změnilo způsob dopravy. Inspirováni podnikatelskou vizí zakladatelů Harley-Davidson doufáme, že se nám to povede znova,“ řekl ředitel značky Series 1 Aaron Frank.

Na prvním prototypu pracoval tým složený ze specialistů na motorky a bicykly. K dispozici jsou zatím jen první oficiální fotografie a na technické údaje si budeme muset ještě počkat. Již z fotografií je ale třeba poznat, že zadní kolo je poháněné řemenem. Externí světlomety pak na bicyklu žádné nejsou, osvětlené je však logo vpředu.

Model na fotografiích však ještě není zcela hotový. Jeho podoba se může lehce změnit a podle všeho nás čeká i celé modelové portfolio. Ostatně minulý rok kolovaly internetem fotografie, kde byly modely tři. Speciální odnož amerického výrobce motocyklů vypustí svůj první model na trh na jaře příštího roku. Cena není známá.