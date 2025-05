Hammond a May si střihli nostalgický Top Gear závod. Postavili elektrické letadlo proti Porsche

Působení známé trojky Clarkson, Hammond a May v populárních motoristických pořadech Top Gear a The Grand Tour už je sice minulostí, to však neznamená, že by si původní moderátoři nemohli občas na vlastní pěst střihnout nějaký ten klasický závod ve formátu „auto vs. jakýkoliv jiný dopravní prostředek.“ V YouTube videu kanálu Drivetribe se totiž proti sobě nyní postavili Hammond v elektrickém Porsche Taycan Turbo GT a May v elektrickém letounu.

K prezentaci další éry elektromobility, která míří také ke vzdušné dopravě, usedl May přesněji do letadla Velis Electro, jednoho z prvních komerčně dostupných elektrických letadel na světě od slovinského výrobce Pipistrel. Závod směřoval na východ přes jižní Anglii, začínal na letišti Henstridge na hranicích Somersetu a Dorsetu a končil na letišti Dunsfold, tedy na bývalém pracovišti obou moderátorů a domově slavné testovací trati Top Gearu.

Trasa dlouhá 174 km (nebo 129 km vzdušnou čarou) nebyla pro Porsche Taycan po stránce dojezdu problém (Turbo GT zvládne na jedno nabití až 555 km), hlavní překážkou byla tedy samotná hustota provozu, rychlostní limity a práce na silnici. A zatímco elektrický letoun se dopravou samozřejmě zaobírat nemusí, právě ten byl limitovaný svým doletem – ve vzduchu vydrží cca 50 minut, May tedy musel udělat plánovanou zastávku k nabití na letišti Thruxton ve zhruba polovině cesty.

K oživení klasického televizního formátu se moderátoři uchýlili zhruba po 20 letech od prvního Top Gear závodu mezi autem a letadlem. V sedmé řadě v roce 2005 tehdy slavně závodili May a Hammond v Cessně 182 proti Clarksonovi v Bugatti Veyron. Stejně jako při natáčení původních závodů byl přitom i tento novodobý zhruba vypočítán tak, aby se zajistil těsný souboj mezi oběma stranami. Jak nakonec závod mezi silniční a vzdušnou elektromobilitou dopadl, na to se už podívejte níže.