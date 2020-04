Grilovací sezóna začíná. Připravte si svůj medium rare na kapotě hořícího Jeepu

Grilování je zcela nepochybně oblast mimo naši obvyklou působnost, jsou ale lidé, kteří dokážou tuto zdánlivě vedlejší činnost propojit i s automobily. Dokazuje to kupříkladu firma Metal Art of Wisconsin, která se zabývá navrhováním a výrobou neobvyklých grilů připomínajících slavný americký offroad.

Už od pohledu není těžké uhodnout, že se tvůrci nechali inspirovat automobily značky Jeep, a pokud by snad někdo váhal, jména produktů na oficiální stránce napoví. V nabídce najdete dvou nebo čtyřdveřový Wrangler anebo největší provedení napodobující tvary Jeepu Gladiator.

Autoři se chlubí tím, že jejich originální grily mají kvůli lepšímu přístupu k ohništi odnímatelnou přední kapotu i střechu, montáž nevyžaduje žádné nářadí a své produkty vyřezávají z kvalitní oceli pomocí laserové CNC řezačky. Na přání vám pak hotový model podle potřeby nalakují práškovou barvou do libovolného odstínu.

Výsledek vypadá docela impozantně. Třeba krátký Wrangler má na délku něco málo přes metr, je šedesát centimetrů široký a třiapadesát centimetrů vysoký. Jako funkční dekorace do zahrádky nemá tato věc chybu, háček ale není jen v tom, že byste museli pro tento automobilový krb zajistit přepravu ze Spojených států.

Metal Art of Wisconsin rozhodně není z levného kraje. Za nejmenší model si bez pár centů účtuje 350 dolarů, což v přepočtu dělá něco málo přes 8700 Kč, zatímco větší krb vyjde na bezmála devět a půl tisíce. Tím samozřejmě neupíráme firmě právo říct si za svůj výtvor libovolnou částku, ostatně Metal Art říká, že jde „o velmi populární kousky“ a čekací doba se pohybuje od jednoho do čtyř týdnů. Jen byste asi měli mít na paměti, že i při individuálním dovozu byste museli k ceně přičíst DPH a svůj „desátek“ by vám sebrala i celní správa.

To nám pak už přijde zajímavější zkusit navrhnout a postavit něco podobného v našich podmínkách. Třeba gril ve tvaru nám poněkud bližším modelům, a tím nemáme na mysli pouze škodovky. Berte to jako inspiraci.