Gordon Murray zvažuje návrat do Le Mans. Uvidíme závodit nástupce McLarenu F1?

O příchodu duchovního nástupce McLarenu F1 jsme už dříve informovali. Sám Gordon Murray, tvůrce slavného supersportu, již přitom vypustil do světa i pár zajímavých technických detailů o svém novém autě. A historie by se mohla opakovat dále, Murray totiž podle magazínu Motor Sport jedná s pořadateli závodu 24 hodin Le Mans o závodění v nové třídě hyperaut, nahrazující dosavadní LMP1 prototypy.

McLaren F1 samozřejmě patří mezi nejslavnější auta, která kdy závodila a nekompromisně vyhrála tento vytrvalostní závod. Se svým novým autem označeným T.50 by se tedy mohl Murray vrátit zpátky na místo činu. V nové třídě šampionátu FIA WEC se objeví i Aston Martin se závodní verzí Valkyrie, nové hyperauto pro tuto příležitost staví i Toyota a do třetice potvrzených spadá i americký tým Scuderia Cameron Glickenhaus (SCG) s novinkou SCG 007.

S výrobou série 100 kusů silniční T.50 nebude mít Murray problém splnit homologační pravidla série. Jelikož mají ale prodeje vozu započít až v roce 2022, v zaváděcí sezóně třídy hyperaut 2020/2021 by se výtvor slavného inženýra ještě asi neobjevil. Již nyní má být ovšem o T.50 enormní zájem, i přes udávanou cenovku přes 2,5 milionu dolarů (asi 58 milionů korun).

Do minulosti se bude Murray vracet i samotným zaměřením T.50. Novinka má být především velice lehká s hmotností okolo 1000 kg a spoléhat bude na atmosférický dvanáctiválec od Cosworthu s manuální převodovkou (závoďák by mohl dostat sekvenční skříň). Se silou okolo 650 koní by tedy došlo k opravdu slušnému poměru výkonu a hmotnosti.

Po vzoru McLarenu F1 si má T.50 udržet i třímístnou konfiguraci interiéru s řidičem sedícím uprostřed. Ve výsledku má být Murrayův výtvor „nejryzejším a nejlehčím superautem zaměřeným na řidiče“. Inženýr již dříve zmiňoval, že s narůstajícím zaměřením na elektrifikaci, a tedy problémy s udržováním hmotnosti na minimu, je nyní poslední možná šance takové auto postavit.

Galerie doplněna o McLaren F1 GTR při 24h Le Mans 1995.