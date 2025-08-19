Gordon Murray oživil ducha McLarenu F1 hned dvěma exkluzivními sporťáky

Britská společnost Gordon Murray Special Vehicles vstupuje na scénu s dvanáctiválcovými speciály – nebudou pro každého.
V rámci automobilové přehlídky v kalifornském Monterey se představily první dva modely pod značkou GMSV, které oslavují vítězství McLarenu na Le Mans a přidávají i špetku inspirace z jiných vytrvalostních závoďáků. První nese název GMSV S1 LM, význam písmenek v první a poslední části jistě odhalíte sami, S1 pak znamená „Special One“ – tedy „něco výjimečného“ nebo „výjimečný kousek“.
Vůz se základem ve sporťáku T.50 se silně inspiruje závodním McLarenem F1, oproti němu má ale ještě nižší linii střechy, striktně funkční přední lízátko, difuzor a dvoupatrové přítlačné křídlo. Na fotografiích si můžete všimnout také aerodynamicky tvarovaných prahů s vertikálními křidélky v přední i zadní části, stejně tak světel po vzoru vytrvalostních speciálů.
Na rozdíl od modelu T.50 nemá zadní větrák pro zvýšení přítlaku a přídavné olejové chlazení, proto se doprostřed vešel vidlicový dvanáctiválec o objemu 4,3 litru se zlacenými tepelnými štíty a překrásně tvarovaným výfukem s tepelnou izolací z materiálu Inconel. Motor dává výkon přes 515 kW (700 koní) a točí až 12.100 otáček za minutu, zadní kola jsou poháněna skrze manuální převodovku s extra krátkými drahami. Vůz vznikne v pouhých pěti exemplářích, přičemž všechy putují k jedinému majiteli.
Druhou novinkou je vůz GMSV Le Mans GTR, pocta závodním McLarenům s prodlouženou kapotáží Long Tail pro sezonu 1997, ale se zajímavými prvky z historických Porsche 917, Matry-Simca MS660 a Alf Romeo Tipo 33/3.
Máme zde karbonový přední nárazník s vstupy vzduchu pod světly a širokým lízátkem, boční nádechy navazující na ploché prahy, střešní sací otvor a elegantní záď s žebrováním nad motorem, jednodílným křídlem a dvoukanálovým difuzorem, který zasahuje téměř do poloviny výšky vozu. I zde má pohon na starost 515kW dvanáctiválec, tentokrát ale čtyřlitrový. Vůz je k dispozici pro 24 zájemců.
Zdroj: Gordon Murray Special Vehicles | Zdroj videa: GMA