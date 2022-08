Gordon Murray musel zaplatit 33 milionů dolarů za homologaci T.33 v USA. Vyrobí jich ale jen sto

Vyrobit auto, které jde přihlásit po celém světě není jen tak. Kolik to může stát v případě malosériového supersportu vám teď řekne Gordon Murray.

Gordon Murray Automotive je malosériovým výrobcem automobilového vizionáře a geniálního konstruktéra Gordona Murrayho, tvůrce ikonického McLarenu F1. Její první model T.50 vzbudil pozornost veřejnosti a posléze menší a také dostupnější model T.33 nás jen utvrdil, že to britská automobilka myslí skutečně vážně. Gordon Murray také při premiéře druhého modelu prohlásil, že bude dostupný celosvětově.

To s sebou však nese spoustu homologačních procesů a nyní při rozhovoru pro časopis Car and Driver Murray sdělil, co obnášelo udělat auto legální v Americe. Respektive specifikoval částku, která činí 33 milionů dolarů. Auto stojí 1,8 milionu dolarů, což znamená, že až devatenáctý prodaný kus v Americe by tento homologační proces plně zaplatil. Aut přitom vznikne pro celý svět jen sto.

T.33 nicméně pořád ještě homologovat jde, s T.50 je to horší. Nemělo by to však být kvůli pozici řidiče uprostřed vozu, protože to bylo minimálně ještě před pár lety v Americe legální. Důvodem jsou pokuty za překročení limitu ujetých mil na galon paliva, kdy pro modelový rok 2022 platí pokuta 15 dolarů za 0,1 mpg přes limit.

V tomto má T.33 výhodu, protože má slabší motor. Cosworth V12 má omezovač snížený na 11.100 otáček za minutu. V 9000 otáčkách pak nabídne maximálních 451 N.m točivého momentu a v 10.500 otáčkách 615 koní.