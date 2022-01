Gordon Murray Automotive T.33 oficiálně: Baby supersport dá to nejlepší až 10.500 otáčkách

Druhé dílo od britského mistra je designově ještě zajímavější než to první. Výkonu sice nemá tolik, ale pořád jde o totální masakr.

Gordon Murray splňuje co slíbil a představuje svůj druhý supersport pod značkou GMA (Gordon Murray Automotive). T.33 je menší brácha modelu T.50. Stejně jako u T.50 je produkce striktně limitovaná na sto kusů, aby se zachovala exkluzivita. Jeden kousek vyjde zákazníky na 1,37 milionu liber, pořád tedy nejde o levné auto. Oproti T.50 je ale ještě z levného kraje.

GMA vůz popisuje jako globální automobil, takže by měl být skutečně homologovaný pro přihlášení ve kterémkoliv státě. Tisková zpráva zároveň dodává, že pokud byste měli mít ze všech supersportů jen jeden, mělo by to být právě T.33. Vůz má zcela nový skelet z karbonu a hliníku, na němž je karbonová karoserie.

Uprostřed vozu je umístěn stejný motor Cosworth V12 jako v případě T.50. Omezovač je však snížený na 11.100 otáček za minutu. Tento vysokootáčkový motor nabídne to nejlepší skutečně až nahoře, v 9000 otáčkách máte maximálních 451 N.m točivého momentu a v 10.500 otáčkách 615 koní.

Síla motoru se přenáší na zadní kola pomocí šestistupňové manuální převodovky. Na přání se bude dodávat i řazení pádly pod volantem. Výrobce nezveřejňuje dynamické parametry, ale známe hmotnost, která činí 1090 kilogramů. Jen připomenu, že Ferrari 488 Pista mělo sice 720 koní, ale vážilo 1385 kilogramů.

T.33 sice postrádá zadní „větrák“ z T.50, ale má své vlastní aerodynamické vychytávky. Třeba pro sebe navržené proudění vzduchu pod vozem nebo aktivní zadní křídlo. Vůz má devatenáctky vpředu a dvacítky vzadu, vždy s pneumatikami Michelin Pilot Sport 4S. V jízdních asistentech najdete jen posilovače brzd a řízení, ABS a kontrolu trakce.

Zatímco ostatní automobilky se pak zbavují tlačítek, u GMA zase kašlou na velké displeje. Jsou jen dva malinké na nejdůležitější údaje a parkovací kameru. Jinak vypadá interiér jako u auta z devadesátek. Jízdní dosah při běžné jízdě je 640 kilometrů a zavazadla pojme kufr o objemu 280 litrů.