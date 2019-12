Webová stránka CNET přišla s informací, že společnost Google už má se svým projektem zmapování světa projetých již šestnáct milionů kilometrů, které si můžete prohlédnout ve funkci Street View. V případě virtuálního glóbusu Google Earth to dělá dokonce skoro 60 milionů čtverečních kilometrů.

Nyní má tak Google zmapovaných 98 % obydlených částí planety. Byla to ale velmi dlouhá cesta. Začala v roce 2007 a společnost se často musela uchýlit i ke vtipným řešením. Do některých koutů planety, kam nevedou silnice a tudíž tam nemohlo zajet „Google auto“, musela používat třeba i velbloudy.

Ethan Russel, produktový ředitel Google Maps, sdělil webu CNET, že jejich funkci používá jedna miliarda uživatelů měsíčně. Jde tak o nejoblíbenější vedlejší produkt tohoto vyhledávacího softwaru. S takovou mocí je Google samozřejmě neustále v hledáčku odborníků i veřejnosti.

Není tomu tak dávno, co čelil kritice, protože sledoval polohu uživatelů, i když měli funkci vypnutou. To, jak velké společnosti zasahují do našeho soukromí a mohou tak cíleně mířit reklamu, ponecháváme bez komentáře. Raději se podívejte do galerie na výběr těch nejlepších špeků, co se na Street View objevily. Rozhodně je na co koukat!