GMC Hummer EV je tady! Návrat legendy má 1000 koní a chytré off-road funkce

Off-roadová legenda Hummer se vrací v elektrické podobě a pod americkým GMC se chce naplno pustit do války pick-upů a terénních vozů na baterky. Konkurence je rozsáhlá od samotného Fordu či Tesly, až po start-upy jako Rivian, Bollinger či Lordstown. Že koukáte na Hummer je přitom stále zřejmé, novinka prostě označená jako EV si totiž udržuje řadu stylistických prvků svých předchůdců.

Hranatě svalnatý dojem pick-upu (později se objeví i tradiční Wagon) novému Hummeru nechybí, přičemž na minulost odkazuje i styl futuristicky osvětlené masky, ač samozřejmě bez velkých otvorů přístupu vzduchu. LED svítilny se objevují i vzadu a celkově si novinka udržuje vcelku konvenční tvary.

Panely střechy jsou odnímatelné, transparentní a lze je uložit do předního zavazadlového prostoru. Zadní okno je elektronicky stahovatelné, zatímco i samotný nákladový prostor korby lze uzavřít elektricky ovládaným krytem. Maximální zatížení nebo hmotnost taženého přívěsu však zatím GMC neupřesňuje.

Spartánsky řešenou kabinu zde nečekejte, především zaváděcí Edition 1 působí dosti honosně s částečně bílým obložením a koženým čalouněním a měděnými prvky. Hranaté architektuře palubní desky hraje do karet velký 13,4palcový infotainment a 12,3palcový digitální přístrojový štít, jejichž obrazovky trčí do prostoru. Skvělý přehled o okolí vozu zajišťuje systém UltraVision s až 18 kamerami, včetně kamer na podvozku. Různé režimy a asistenti pro jízdu terénem také nechybí. Na vybraných úsecích dálnic v USA a Kanadě je možné využít pokročilých funkcí částečně autonomního řízení.

Na zdatný pohyb v terénu naznačují 35palcové pneumatiky Goodyear Wrangler All Territory MT, které mohou zájemci vyměnit za volitelné větší 37palcové kousky. Podle GMC si Hummer EV se vzduchovým adaptivním podvozkem poradí i s vertikálními překážkami do výšky 457 mm, brodivost vozu čítá 610 mm. Kromě samozřejmého pohonu všech kol pak Hummeru v terénu pomůže i funkce natáčení kol zadní nápravy s takzvaným CrabWalk režimem, kdy jsou kola natočena do stejného směru pro možnost diagonálního pohybu vozu.

Hummer EV chce nicméně zaujmout i svým ústrojím, které se skládá ze tří elektromotorů pro zatím odhadovaný systémový výkon 1014 koní (746 kW) a točivý moment 15.592 N.m. Přesnou kapacitu baterie GMC zatím neuvádí, Hummer EV by měl ovšem zvládnout ujet na jedno nabití až 563 km, přičemž s 800V architekturou nebude problém dobíjet výkonem až 350 kW. Z nuly na 96 km/h má „super pick-up“ vystřelit za cca 3 sekundy, a to díky systému řízeného startu launch control.

GMC bude Hummer EV nabízet také ve specifikacích s nižší úrovní výkonu a dojezdu, což se projeví i na nižší ceně. Základní verze s dvojicí elektromotorů (na trhu v roce 2024) bude začínat na ceně 79.995 dolarů (asi 1,8 milionu korun). Plně vybavená Edition 1 pro nedočkavce s prvními rezervacemi vyjde na 112.595 dolarů (asi 2,6 milionu korun). Na své auto si ale počkají minimálně do podzimu 2021, kdy GMC uvede novinku oficiálně na trh.