Ginetta Akula stojí jako Ferrari, ale nejede ani 300. Její kouzlo je v něčem jiném

Pět let starý koncept jde konečně do výroby. Akula je superauto testované ve větrném tunelu. Pod kapotou má motor 6.4 V8.

Ginetta je známý výrobce závodních automobilů, který vám pomůže s prvními krůčky v motorsportu. Pro britské závodníky od 14 do 17 let mají připravený šampionát a k nim kapotovaný závodní stroj s motorem 1.8 o výkonu 100 koní a s hmotností pouze 850 kilogramů. Na skoro všechno ostatní je tu pak GéTéčko G56 s motorem 3.5 o výkonu 270 koní a hmotností 1230 kilogramů.

Ginetta ale staví i silniční auta, aktuálně si můžete koupit brutální model GTR s motorem 6.2 V8 a k mání bude i reinkarnace původního modelu G10 z 60. let, která bude mít pod kapotou stejnou výstroj jako GTR. Nyní je tu ale další silniční auto - Akula, které aktuálně jde do výroby. Je to další vstup výrobce závodních strojů do světa superaut a nutno říct, že Akula vypadá velmi zajímavě.

Stojí 275.000 liber bez daně, což je přes osm milionů korun a cenová kategorie značek Ferrari a Lamborghini. Eleganci budete na designu hledat asi marně, tohle je hodně funkční a drsné auto. Pod kapotou najdete motor 6.4 V8, který produkuje výkon 600 koní a vůz s ním dosahuje maximální rychlosti 290 km/h. Takže kde jsou vidět ty peníze, když to auto ani nejede přes tři sta?

Šasi, zadní křídlo, difuzor, podlaha a přední splitter jsou z karbonu. Vůz prošel testováním ve větrném tunelu a získal tak některá aerodynamická řešení, která již byla použita na speciálu Ginetta G61-LT-P1, což byl prototyp kategorie LMP1 z let 2018 a 2019. Motor vozu má hliníkový blok a titanové ventilové rozvody. Všechen výkon jde na zadní kola přes šestistupňový manuál nebo sedmistupňovou dvouspojku. Obecně jde spíše o závodní auto na značkách než o běžný silniční vůz.

Hmotnost vozu činí 1190 kilogramů a může se pochlubit elektronicky nastavitelnými tlumiči i nastavitelnými stabilizátory. Kola obouvají pneumatiky Pirelli P Zero a na přání jsou k dodání i karbon-keramické brzdy. Interiér pojme dva cestující, sedadla jsou napevno k rámu vozidla a sedadla se vytvarují podle vás. Sloupek řízení a pedály jsou elektricky nastavitelné. Z komfortních prvků lze zmínit infotainment, bezdrátovou nabíječku telefonů nebo vyhřívané čelní okno.