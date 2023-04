Geniální plán Elona Muska umožní Tesly prodávat za náklady. Investoři ale nadávají kvůli nízkým výdělkům

Zatímco jiné automobilky bojují, aby na svých autech co nejvíce vydělaly, Elon Musk si prý může dovolit prodávat s nulovou marží. Alespoň tím uklidňuje znepokojené investory.

Elon Musk je synonymem ambiciózních vizí a také očividně mistrem v udržení důvěry investorů, i když mnohdy doslova balancuje nad propastí. Vzpomeňme na bouřlivé diskuze kolem převzetí Twitteru či zpožděný plán očekávaného Cybertrucku. Nyní Musk překvapil dalším sebevědomým výrokem.

Tentokrát šokoval investory a následně veřejnost myšlenkou týkající se strategie prodeje nových vozů. Jejich cena v uplynulých měsících několikrát klesla, ale Muskovi to očividně nevadí. Podle něj se mohou prodávat klidně s nulovou marží.

Reagoval na znepokojení investorů, kteří si všimli, že Tesla nesplnila finanční odhady pro první čtvrtletí. Analytici kalkulovali hrubé marže na 22 procent, reálně ale byly o 3 procenta nižší. Klesl i čistý příjem o 24 procent na 2,5 mld. dolarů, přestože Tesla dodala klientům v prvním čtvrtletí úctyhodných 422.875 vozů. Pozornosti neunikl ani fakt, že údajně společnost „odkládá“ čím dále méně peněz stranou.

Přesto elán Muskovi nechybí. Letos hodlá navýšit produkci automobilů na 1,8 až 2 miliony. Přitom loni Tesla vyrobila 1,4 milionu automobilů. Také se podařilo snížit výrobní náklady Modelu Y o 29 procent během pár posledních měsíců.

To by mohlo investory uklidnit, ale ti namítají, že s masovou produkcí a cenovým podbízením by mohla Tesla ztratit svou exkluzivitu. A pak, co jejich zisky? Podle Muska nejsou nízké prodejní marže překážkou, protože odpovídající příliv financí má přinést prodej softwaru autonomní jízdy. To znamená, že ekonomika značky je stále zdravá.

Ačkoliv původní Muskova vize milionu autonomních vozů na silnicích má skoro tři roky zpoždění, za dveřmi je vyspělý systém Full Self-Driving. I přes vysokou sofistikovanost za autonomní jízdu stále ponese odpovědnost řidič. Nutno zmínit, že tento balíček se bude prodávat možná ještě letos jako příplatková výbava za v přepočtu 325.500 korun. Vzhledem k tomu, že Elon počítá s převisem poptávky nad nabídkou, má argument, že na vozech samotných nepotřebuje vydělávat.