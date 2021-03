Genesis nás láká na nový koncept. Blíží se sériová verze kupé Essentia?

V roce 2018 značka Genesis, nabízející hlavně na americkém trhu luxusní sedany a SUV, představila koncept Essentia. Futuristické GT se mohlo chlubit dlouhou kapotou, elegantně zpracovanou kabinou a bohatým prosklením, jedním z jeho hlavních designových prvků pak byla světla tvořená dvěma diodovými pásy, táhnoucími se z přídě až na přední blatníky.

Nyní značka představuje malou ochutnávku nového konceptu, jehož premiéra proběhne již za několik dní. Video nic podstatného neprozrazuje, až na pár drobností. Opět se zde objevují výrazné diodové pásy, dále pak kousek interiéru s voličem řazení, který se poněkud liší od showcaru Essentia.

Na jeho finální podobu si sice musíme ještě chvíli počkat, nicméně již v roce 2018 si značka zaregistrovala několik označení, z kterých vyplývá, že to s grand tourery myslí vážně. Zatím co jeho stávající sedany nesou název G70, G80 a G90 a SUV se jmenují GV70 a GV80, Genesis má v záloze také značení GT70, GT80 a GT90. Nový koncept by mohl být předzvěstí jednoho z nich.