Genesis Mint má reálnou šanci dostat se na evropské silnice jako vstupní model. Vše rozhodnou baterie

V evropském světě zdražujících elektromobilů je prý místo pro ještě luxusnější prcky. Genesis zkoumá potenciál kompaktního modelu vycházejícího z konceptu Mint.

S rozmachem elektromobility v Evropě začaly domácí automobilky nejen nabízet nové modely, ale postupně sem pronikají i exotické značky. Když Genesis v roce 2019 přivezl na autosalon do New Yorku koncept Mint, možná ani o starém kontinentu neuvažoval. Evropu totiž začal dobývat o dva roky později a nyní se zdá, že by se teď šarmantní kupé mohlo hodit.

Vedoucí produktového oddělení Mark Choi prozradil redakci Autocaru, že zde zvažuje nabídnout konkurenta Tesly Model 3, případně dalších prémiových modelů. Pro ně je prý v evropských metropolích místo, protože kompaktních prémiových aut je dost, ale ta skutečně luxusní chybí. Movití zákazníci žijící blízko velkých měst si potrpí na pohodlí, ale ne vždy nutně potřebují auto velkých rozměrů. Genesis se touto myšlenkou zabývá. Loni se na autosalonu v Curychu objevil podobně velký elektrický crossover GV60, který pravděpodobně zanedlouho uvidíme v provozu. Menší derivát v pozici vstupního modelu tím pádem dává smysl.

Ačkoliv myšlenka je dobrá, Genesis v současné době zkoumá finanční stránku investice, zejména předpokládané objemy prodejů v kontextu s výrobní kapacitou i náklady na výrobu. Právě cena surovin a baterií by mohla finální rozhodnutí odsunout na „lepší dobu“.

Otázkou zůstává, jak moc by se původní koncept před vyjetím na běžné silnice zcivilněl. Víko kufru složené ze dvou křídel asi nedostane, ale určitými prvky se bude muset odlišit, aby designem i dílenským zpracováním případně obhájil stanovenou cenu. Zcela určitě by se musel navýšit dojezd tehdy dosahující na 320 kilometrů. Na straně druhé, nabíjení výkonem 320 kW by mohlo být vhodnou kompenzací.