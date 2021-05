Genesis G70 Shooting Brake oficiálně! Luxusní korejský chalupář pro Evropu

Genesis, luxusní divize korejského Hyundaie, letos uskuteční dlouho očekávaný vstup na evropský trh. Proč také ne, výchozí automobilce se tady moc daří a jak ukazuje Lexus, tak i luxusní divize mají na našich trzích své pevné místo. Genesis sem mělo vstoupit se dvěma sedany a dvěma SUV.

Před nedávnem ale přišla zpráva, že designéři pro Evropu pečou něco speciálního, na míru ušitého naší klientele. No a jistě, že je to kombi. Přivítejte Genesis G70 Shooting Brake, prodlouženou variantu sedanu G70. Korejský kombík si to tady rozdá s BMW řady 3 Touring, Audi A4 Avant a Mercedesem-Benz třídy C.

Stejně jako Němci, je i tento Korejec jen karosářskou variantou a oproti standardnímu sedanu G70 má tak jen pořádný batoh. Jako novinku si tak můžeme prohlédnout jen záď s prodlouženou střechou a dvojitými svítilnami. Pro větší praktičnost je pak druhá řada sedadel sklopná v poměru 40:20:40. Více detailů o novince se dozvíme až v budoucnu.

Technické specifikace se dozvíme také až později, stejně jako u sedanu. Jinde ve světě je ale standardní G70 nabízeno s benzinovým dvoulitrovým čtyřválcem o výkonu 188 kW a také s šestiválcem o objemu 3,3 litru s lákavým výkonem 274 kW. Pak je tu ještě diesel 2.2 CRDi (149 kW).

Genesis vstoupí do Evropy letošní rok. Nejdříve ale na německý, britský a švýcarský trh. My bychom mohli následovat v příštím roce. Mezitím se ale můžeme kochat alespoň fotografiemi, protože tento kombík se dost povedl.