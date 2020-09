Genesis G70 prošel modernizací. Pohledný rival BMW 3 se údajně chystá do Evropy

Po nedávném uvedení většího sedanu Genesis G80 se luxusní odnož Hyundaie pouští i do menšího G70, kterému zajišťuje nutnou modernizaci. Konkurent Audi A4, BMW řady 3, Mercedesu třídy C nebo Jaguaru XE je na trhu Jižní Koreje a USA od roku 2017 a nyní se snaží zapadnout do designového jazyku nejnovějších modelů značky.

G70 tak obdrželo typické prvky dříve uvedené na G80 či ještě dříve SUV GV80. Rozměrná mřížka chladiče, rozdvojené přední LED světlomety, ve stejném stylu i zadní svítilny a menší difuzor doplněný o oválné koncovky výfuku – ve výsledku s širokými boky, novým profilem a malými výdechy za předními koly tak působí G70 ještě sportovněji, čemuž napomáhá i nový design kol.

Na řidiče zaměřená architektura palubní desky se zásadně neliší od předchozí verze, nově však přichází G70 s 10,25palcovým infotainmentem, který má upravené uživatelské prostředí, podporuje on-line aktualizace a rozhraní Apple CarPlay/Android Auto. Přepracována byla nakonec i přihrádka pro bezdrátové nabíjení telefonu.

Podrobnosti o technice modernizovaného G70 má Genesis zveřejnit později. Dosavadní verze nabízela po stránce zážehových motorů dvoulitrový čtyřválec a 3,3litrový twin-turbo šestiválec, zatímco další alternativou byl 2,2litrový turbodiesel. Možnost pohonu všech kol by měla zůstat, mluví se ale o vyškrtnutí manuální převodovky z nabídky.

O vstupu značky Genesis na trh Evropy se mluví již delší dobu, nicméně dosud takový krok Hyundai oficiálně nepotvrdil. Od britského Autocaru se však objevují informace, že právě s modernizovaným G70 má značka svůj útok proti místní konkurenci započít. Genesis již údajně vytvořil tým, který bude mít rozšíření značky v Evropě na starosti. Lze ale předpokládat, že vozy budou nejprve uvedeny jen na malém počtu vybraných trhů.

Galerie doplněna o předchozí verzi Genesis G70.